Minivacanța de 1 Decembrie începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie. Sfântul Andrei și Ziua Națională sunt sărbători legale și prelungesc weekendul pentru angajații care au liber în aceste zile. Pentru familiile care plănuiesc o escapadă, calculul începe cu trei nopți de cazare și transportul dus-întors. Mesele, ieșirile și cumpărăturile de la târguri intră într-un buget separat.

După ce ai calculat cazarea și drumul, stabilește cât rămâne pentru mesele în oraș, activități și suveniruri. De exemplu, dacă ai pus deoparte 1.600 de lei pentru aceste cheltuieli, bugetul mediu este de 400 de lei pe zi. Dacă într-o zi cheltuiești 500 de lei, îți rămân 1.100 de lei pentru celelalte trei.

Pentru târgurile de Crăciun, poți stabili un plafon separat pentru gustări, decorațiuni și alte cumpărături. Dacă îți este mai ușor să urmărești cât ai cheltuit, ia suma respectivă în numerar. Include-o de la început în bugetul zilei.

Și copiii pot avea o sumă stabilită înainte de plecare. Cu 50 sau 100 de lei pentru suveniruri pe toată durata minivacanței, pot compara prețurile și decide ce vor să cumpere. Suma intră în bugetul familiei, alături de celelalte cheltuieli planificate.

Dacă ofertele de pe Valea Prahovei sau din Poiana Brașov depășesc bugetul, merită comparate cu cele din stațiunile balneare. Băile Felix, Covasna, Călimănești-Căciulata și Sovata sunt câteva opțiuni. La fiecare ofertă, verifică dacă accesul la piscină intră în tarif și cât costă cazarea copilului.

În Bucovina sau în Maramureș, poți căuta pensiuni cu demipensiune. Compară prețul pentru toate cele trei nopți, cu micul dejun și cina incluse. Adaugă prânzurile, transportul și activitățile pe care le aveți în plan. Așa poți vedea cât plătești pentru întregul sejur, chiar dacă una dintre camere are un tarif mai mic pe noapte.

Pentru tren, calculează costul biletelor dus-întors pentru toată familia și al deplasării de la gară la cazare. Pentru mașină, adună combustibilul și parcarea. Diferența depinde de distanță, de numărul de pasageri și de reducerile disponibile pe ruta aleasă.

La CFR Călători, copiii sub cinci ani călătoresc gratuit dacă nu au nevoie de loc separat. Copiii între cinci și zece ani beneficiază de o reducere de 50% la tariful de transport. Reducerea se aplică și copiilor sub cinci ani pentru care se cere un loc separat. La trenurile cu rezervare, tichetul de loc se plătește integral.

CFR Călători acordă și reduceri pentru biletele eligibile cumpărate din timp. Reducerea este de 5% dacă biletul este cumpărat cu 6–10 zile înainte și de 10% de la 11 zile înainte. Procentul se aplică tarifului de transport.

Dacă mai ai bani pe cardul de vacanță, verifică soldul și data expirării înainte să rezervi. Întreabă hotelul, pensiunea sau agenția dacă acceptă cardul emis pe numele tău și ce sumă rămâne de achitat din bugetul familiei. Voucherele electronice au o perioadă de valabilitate de un an de la alimentare.

Pachetul achitat cu vouchere trebuie să includă cazare. El poate cuprinde și mese, dacă acestea fac parte din oferta unității sau a agenției. Un pachet cu mic dejun și cină îți permite să știi dinainte cât costă două dintre mesele zilei.

O minivacanță în orașul în care locuiești elimină costul cazării. Poți începe cu programul anunțat de primărie pentru Ziua Națională. Verifică separat orarul muzeelor și condițiile de acces. În București, Ministerul Apărării a anunțat că Parada Militară Națională va începe marți, 1 decembrie, la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf.

Pentru restul zilelor, puteți alege o ieșire în apropiere, o masă tradițională pregătită împreună sau o seară de film și jocuri de societate. Dacă planul include și o vizită la târgul de Crăciun, stabiliți înainte cât vreți să cheltuiți acolo. În felul acesta, suma pusă deoparte pentru cadourile din decembrie rămâne disponibilă.