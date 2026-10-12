Facturile la energie, sub presiune. ANRE anunță controale și sancțiuni pentru operatori

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) urmărește evoluția contractelor și tranzacțiilor de pe piețele de electricitate și gaze naturale, în condițiile reducerii producției interne și ale fluctuațiilor de preț.

Președintele instituției, George Niculescu, avertizează că operatorii care încearcă să profite de instabilitatea pieței prin practici incorecte riscă sancțiuni. Situația energetică din România este influențată de problemele de producție de la Cernavodă și Porțile de Fier, pe fondul nivelului scăzut al Dunării.

Debitul redus al Dunării afectează funcționarea centralelor care depind de resursele de apă, inclusiv centrala nucleară de la Cernavodă și hidrocentralele de la Porțile de Fier. Cota fluviului a coborât la minus 260 de centimetri în zona Cernavodă, iar cele două reactoare nu pot fi repornite în condițiile actuale.

Reducerea debitului se reflectă și în producția hidroenergetică de la Porțile de Fier. Cristinel Popescu, secretarul general al Sindicatului Național Hidroenergetica, a precizat că producția instantanee ajunsese la aproximativ 120 MW la Porțile de Fier I și la 60 MW la Porțile de Fier II. Acesta a explicat că nivelul scăzut al apei influențează direct cantitatea de energie produsă de hidrocentrale, în condițiile unui an cu secetă accentuată pe Dunăre.

„Tendința este de scădere. Avem cel mai secetos an care a fost până acum pe Dunăre, din istoria pe care o cunoaștem, și asta a dus la o scădere a producției Porților de Fier”, a explicat Popescu.

Problemele de producție de la Cernavodă determină România să apeleze într-o măsură mai mare la importuri pentru a acoperi necesarul de electricitate. Evoluția vine pe fondul dificultăților din sectorul energetic și al preocupărilor privind posibilele majorări de prețuri în perioada următoare.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a făcut referire la o estimare prezentată public de Asociația Energia Inteligentă, potrivit căreia prețul energiei electrice ar putea crește cu aproximativ 20% în perioada următoare.

Oficialul a precizat că există posibilitatea unei evoluții similare celei anticipate de asociație și a arătat că scumpirile ar putea afecta și România, în contextul perspectivelor pentru piața europeană a energiei.

„Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, însă această situație nu poate ocoli România. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiul public de Asociația Energia Inteligentă, care vorbește despre o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare”, a declarat Cristian Bușoi.

Estimarea privind o posibilă majorare de aproximativ 20% aparține Asociației Energia Inteligentă, fiind invocată de secretarul de stat Cristian Bușoi. Aceasta nu reprezintă o prognoză anunțată de ANRE.

Pe fondul fluctuațiilor de preț și al incertitudinilor de pe piețele energetice, ANRE verifică tranzacțiile și contractele de vânzare-cumpărare de electricitate și gaze naturale. Instituția urmărește inclusiv comportamentul operatorilor economici, pentru a identifica eventualele practici prin care aceștia ar încerca să obțină venituri suplimentare în perioade de instabilitate.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că autoritatea monitorizează atent evoluțiile din piață și că eventualele abateri identificate vor fi sancționate. Oficialul a atras atenția asupra riscului ca unii operatori să încerce să profite de variațiile de preț pentru a-și majora veniturile prin metode incorecte.

„De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale, tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și, în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa”, a declarat George Niculescu.

Verificările vizează atât tranzacțiile realizate pe piețele de electricitate și gaze, cât și contractele încheiate între operatori. Potrivit conducerii autorității, măsurile de sancționare vor fi aplicate dacă sunt identificate practici neconforme.

În prezent, tarifele de referință pentru energia electrică sunt cuprinse între puțin peste un leu și aproximativ doi lei pentru un kilowatt-oră, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat.