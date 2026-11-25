Meseria de tâmplar poate asigura venituri de până la 1.800 de euro lunar, fără a necesita studii universitare. Francisco Palma, proprietarul unui atelier din Spania, atrage atenția asupra lipsei tinerilor interesați de această profesie. Bărbatul lucrează în domeniu de la 14 ani și susține că cererea de personal calificat este ridicată. Costurile angajării ucenicilor și timpul necesar pregătirii acestora reprezintă însă obstacole importante.

Meseria de tâmplar oferă independență financiară celor care aleg să își deschidă propria afacere, însă implică și numeroase sacrificii. Francisco Palma conduce un atelier de tâmplărie în localitatea spaniolă Coria del Río. După aproape trei decenii de activitate, antreprenorul cunoaște atât avantajele, cât și dificultățile acestei profesii. Potrivit ABC Sevilla, acesta consideră că succesul depinde de pregătirea tehnică, pasiune și disponibilitatea de a lucra peste program.

„Dacă lucrezi pe cont propriu, poți câștiga bine ca tâmplar, dar trebuie să muncești multe ore. Nu te poți aștepta să lucrezi opt ore pe zi. Este imposibil să muncești doar 40 de ore pe săptămână”, explică Francisco Palma.

Pentru antreprenorul spaniol, satisfacția profesională nu se rezumă la veniturile obținute din prelucrarea lemnului.

„Este mai degrabă o vocație decât o afacere”, spune Francisco.

Activitatea sa presupune colaborarea cu arhitecți și participarea la proiecte de renovare a locuințelor. Numeroase imobile la care lucrează sunt situate în centrul orașului Sevilla. Tâmplarul realizează mobilier la comandă, dulapuri, uși și alte elemente adaptate particularităților fiecărei locuințe. Spre deosebire de producția în serie, fiecare proiect necesită soluții individuale.

Francisco Palma a început să lucreze la vârsta de 14 ani, în cadrul afacerii familiei sale. În jurul anului 2000, acesta a absolvit cursurile de formare profesională în tâmplărie. Pregătirea a avut loc la centrul Virgen de los Reyes din Bellavista. Ulterior, experiența acumulată în atelier i-a permis să își dezvolte competențele profesionale.

Antreprenorul respinge ideea potrivit căreia tâmplăria poate fi învățată în câteva luni. În opinia sa, dobândirea tuturor abilităților necesare presupune ani întregi de pregătire practică.

„Pentru a învăța o meserie precum tâmplăria, ai nevoie de cel puțin opt ani, cu siguranță”, spune acesta.

Îndemânarea reprezintă doar una dintre calitățile necesare unui tâmplar. Realizarea mobilierului, instalarea ușilor, montarea dulapurilor și amenajarea pardoselilor presupun competențe distincte. Un specialist în fabricarea mobilierului nu deține automat cunoștințele necesare executării celorlalte lucrări.

„Tâmplăria presupune nenumărate lucruri și nu încetezi niciodată să înveți”, explică bărbatul.

Francisco Palma consideră că școlile profesionale oferă viitorilor tâmplari cunoștințele de bază. Totuși, cursurile nu pot înlocui pregătirea practică desfășurată sub îndrumarea unor meseriași experimentați.

Lipsa unei noi generații de tâmplari reprezintă una dintre principalele preocupări ale antreprenorului spaniol. La începutul carierei sale, prezența ucenicilor în atelierele de tâmplărie era obișnuită. Astăzi, găsirea și angajarea acestora au devenit mult mai dificile.

Francisco Palma identifică printre principalele obstacole cheltuielile suportate de angajatori pentru pregătirea viitorilor specialiști. Potrivit estimărilor sale, angajarea unui ucenic poate genera costuri lunare de aproximativ 2.400 de euro. Suma include atât salariul angajatului, cât și contribuțiile sociale.

„Nu îmi permit să angajez un ucenic”, explică Francisco.

Pregătirea unui începător presupune supraveghere permanentă și timp alocat instruirii profesionale. Meșterul trebuie să își întrerupă activitatea pentru a demonstra utilizarea uneltelor și pregătirea materialelor. De asemenea, trebuie să explice etapele fiecărei lucrări și tehnicile de execuție. Aceste activități sunt indispensabile formării unui viitor specialist.

Antreprenorul susține că facilitarea accesului la programele de ucenicie ar putea contribui la atragerea tinerilor către această profesie.

„Ar trebui reintroduse contractele de ucenicie, așa cum existau în trecut, pentru a simplifica puțin lucrurile”, sugerează acesta.

Deficitul de personal calificat ar putea transforma tâmplăria într-o oportunitate profesională pentru tinerii care nu urmează studii universitare. Francisco Palma susține că există deja o cerere ridicată de specialiști în acest domeniu. Totodată, remunerațiile tâmplarilor experimentați pot ajunge la niveluri atractive.

„Orice tâmplar calificat poate câștiga astăzi până la 1.800 de euro”, spune bărbatul.

Veniturile diferă însă în funcție de experiența profesională, calificarea angajatului și postul ocupat. Antreprenorul estimează că deficitul de tâmplari s-ar putea accentua considerabil în următorii 15 sau 20 de ani. Reducerea numărului de specialiști ar putea genera oportunități de angajare și venituri mai mari pentru viitorii meseriași.

„Sunt sigur că vor câștiga mulți bani, pentru că nu vor mai exista tâmplari”, avertizează acesta.

Potrivit antreprenorului, dificultățile privind atragerea tinerilor nu se limitează la tâmplărie, ci afectează numeroase profesii din sectorul construcțiilor. Dispariția treptată a meșterilor experimentați riscă să întrerupă transmiterea cunoștințelor între generații. Francisco Palma propune facilitarea pregătirii practice și introducerea unor condiții mai atractive pentru desfășurarea programelor de ucenicie.