Prețul lemnului de foc în 2026. Cât plătesc românii pentru un metru cub și de unde îl pot cumpăra. Anunț Romsilva

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne vor avea la dispoziție aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc în 2026, potrivit estimărilor Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Prețul mediu de vânzare se menține la nivelul anului trecut, însă costurile diferă în funcție de tipul lemnului și de condițiile de livrare. În prezent, Romsilva dispune de stocuri de aproximativ 400.000 de metri cubi, care pot fi cumpărate de populație.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a anunțat miercuri, 14 octombrie, că estimează un volum total de aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru încălzirea locuințelor în cursul anului 2026. Cantitatea este similară celei puse la dispoziția populației în ultimii ani.

Potrivit instituției, în primele nouă luni ale acestui an au fost vândute direct populației 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț mediu de aproximativ 280 de lei pe metru cub, comparabil cu cel din 2025.

Prețurile diferă însă în funcție de specia lemnului, sortimentul comercializat și condițiile în care acesta este livrat.

Pentru lemnul de foc vândut la locul recoltării, prețurile variază, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub.

În cazul lemnului paletizat, livrat din depozitele Romsilva, prețul poate ajunge până la 700 de lei pe palet.

Astfel, persoanele care intenționează să cumpere lemne pentru sezonul rece trebuie să țină cont atât de prețul materialului lemnos, cât și de eventualele costuri suplimentare pentru transport și prelucrare.

În prezent, unitățile Romsilva dispun de stocuri de aproximativ 400.000 de metri cubi de lemn pentru foc, disponibile pentru comercializare către populație.

Aceste cantități vor fi completate treptat, pe măsura desfășurării lucrărilor de recoltare, astfel încât volumul total oferit în cursul anului să ajungă la aproximativ două milioane de metri cubi.

Cantitatea estimată pentru 2026 este similară celei din anii precedenți, iar instituția precizează că prețul mediu de vânzare a rămas stabil.

Disponibilitatea lemnului poate varia însă de la un ocol silvic la altul, în funcție de stocurile existente și de numărul solicitărilor primite.

Persoanele interesate să achiziționeze lemn pentru foc se pot adresa ocoalelor silvice din zona în care locuiesc.

Personalul silvic le poate îndruma către depozitele sau punctele de comercializare unde există cantități disponibile, în funcție de stocuri și de cererea înregistrată.

Solicitările de cumpărare pot fi depuse direct la sediile ocoalelor silvice sau adresate gestionarilor de masă lemnoasă.

De asemenea, informațiile privind disponibilitatea lemnului pentru foc pot fi obținute de la personalul silvic din teren.

Romsilva publică ofertele actualizate și prețurile practicate de unitățile sale pe site-ul oficial, www.rosilva.ro, la secțiunea „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”.

O altă variantă este magazinul online romsilva.store, prin intermediul căruia instituția comercializează lemn pentru încălzirea locuințelor.

În funcție de dotările disponibile, unele ocoale silvice oferă și servicii suplimentare pentru cumpărători.

Astfel, transportul lemnului până la domiciliu poate fi asigurat la cerere, contra cost.

Totodată, anumite unități pot oferi servicii de secționare sau despicare a lemnului, pentru a facilita utilizarea acestuia în sobe și centrale termice.

În unele subunități, lemnul pentru foc este comercializat și vrac, în saci sau paletizat.

Aceste servicii nu sunt disponibile în mod obligatoriu la toate ocoalele silvice, astfel că persoanele interesate trebuie să verifice condițiile concrete de vânzare înainte de achiziție.

Romsilva le recomandă cumpărătorilor să solicite documentele legale care atestă proveniența lemnului, indiferent de furnizorul ales.

Este vorba despre avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal.

Aceste documente sunt importante pentru verificarea provenienței materialului lemnos și pentru efectuarea unei achiziții în condiții legale.

Recomandarea se aplică atât cumpărăturilor realizate prin unitățile Romsilva, cât și celor efectuate de la alți operatori economici.

Asigurarea lemnului necesar încălzirii locuințelor reprezintă una dintre obligațiile legale ale Regiei Naționale a Pădurilor, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a statului.

Potrivit prevederilor legale menționate de instituție, Romsilva trebuie să asigure anual un volum de minimum un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de centimetri, destinat încălzirii.

Pentru anul 2026, volumul estimat de regie este de aproximativ două milioane de metri cubi, dublu față de pragul minim prevăzut de legislație.

Romsilva precizează că nu este singurul furnizor de lemn pentru foc din România, această resursă fiind comercializată și de alți operatori economici.

Instituția administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri proprietate publică a statului, precum și alte suprafețe forestiere aflate în diferite forme de proprietate, în baza contractelor de administrare.

Potrivit regiei, toate pădurile proprietate publică a statului aflate în administrarea sa sunt certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale.