Ajutor pentru încălzirea locuinței în iarna 2026–2027. Anunț oficial ANPIS. Cine primește bani de la stat și ce venituri trebuie să aibă

Românii cu venituri reduse pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie în sezonul rece 2026–2027. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că cererile pot fi depuse începând din octombrie. Sprijinul pentru încălzire se acordă între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, iar suplimentul pentru energie este disponibil pe tot parcursul anului. Pentru a beneficia de aceste ajutoare, solicitanții trebuie să respecte anumite plafoane de venit și condiții privind bunurile deținute.

Potrivit ANPIS, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor aflate în situații vulnerabile, în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind protecția consumatorului vulnerabil de energie și normele metodologice aprobate prin HG nr. 1154/2022.

Pentru a beneficia de sprijin, venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru al familiei. În cazul persoanelor singure, plafonul este de 2.053 de lei pe lună.

Pe lângă respectarea acestor limite, solicitanții nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți care, potrivit legislației, exclud acordarea ajutorului.

Sprijinul este destinat acoperirii integrale sau parțiale a cheltuielilor pentru încălzirea locuinței și se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat în gospodărie.

Sunt eligibile, în condițiile legii, persoanele care folosesc energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru cele cinci luni ale sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Cererile pot fi depuse începând cu luna octombrie, iar acordarea sprijinului se face în baza dispoziției primarului.

În funcție de sursa de încălzire utilizată, sprijinul poate fi reflectat direct în facturile beneficiarilor sau acordat sub formă de plată.

Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, gazele naturale și energia electrică, sumele sunt decontate lunar către furnizori și scăzute din facturile consumatorilor.

În cazul încălzirii cu lemne, cărbuni sau alți combustibili solizi și petrolieri, suma aferentă sezonului rece ori lunilor rămase din sezon se acordă într-o singură tranșă, în luna decembrie, potrivit precizărilor ANPIS.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, consumatorii vulnerabili pot beneficia și de suplimentul pentru energie.

Spre deosebire de ajutorul pentru încălzirea locuinței, acest supliment se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece.

Valoarea sa este fixă și diferă în funcție de sursa de energie utilizată.

30 de lei pe lună pentru energia electrică;

10 lei pe lună pentru gazele naturale;

10 lei pe lună pentru energia termică;

20 de lei pe lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care energia electrică reprezintă singura sursă de energie utilizată în locuință, suplimentul ajunge la 70 de lei pe lună.

Pentru energie electrică, gaze naturale și energie termică, suplimentul se acordă prin compensarea facturii. În cazul combustibililor solizi și petrolieri, suma este acordată direct titularului.

Românii care îndeplinesc condițiile trebuie să completeze o cerere-declarație pe propria răspundere.

Documentul se depune la primăria localității în care se află locuința pentru care este solicitat sprijinul.

Formularele necesare pot fi obținute de la sediul primăriei sau de pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. În București, acestea sunt disponibile și prin Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Solicitanții trebuie să declare veniturile și situația bunurilor deținute, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

ANPIS precizează că persoanele și familiile eligibile sunt încurajate să depună cererile pentru a beneficia de măsurile de sprijin disponibile.

Plata celor două forme de sprijin este gestionată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin intermediul agențiilor teritoriale.

În cazul beneficiarilor care folosesc energie electrică, gaze naturale sau încălzire centralizată, sprijinul se decontează furnizorilor, astfel încât valoarea corespunzătoare să fie dedusă din factură.

Pentru persoanele care utilizează combustibili solizi și petrolieri, plata ajutorului de încălzire se realizează într-o singură tranșă, în luna decembrie.

Măsurile au ca obiectiv reducerea cheltuielilor cu energia pentru gospodăriile vulnerabile, în special în lunile de iarnă, când costurile pentru încălzirea locuințelor sunt mai ridicate.