Romsilva pregătește pentru perioada sărbătorilor o ofertă de peste 16.000 de pomi de Crăciun, în special brazi (13.462 de bucăți), la care se adaugă 2.953 de molizi și alte specii de rășinoase. Pomii provin fie din culturi specializate aflate în pepinierele proprii, fie din zone de pădure în care regenerarea naturală a creat o densitate prea mare și sunt necesare răriri pentru dezvoltarea normală a arboretelor.

Această practică permite atât întreținerea sănătoasă a pădurilor, cât și punerea în vânzare a pomilor care altfel ar fi fost eliminați în cadrul lucrărilor silvice.

Romsilva anunță că prețurile vor varia în funcție de specie și înălțime, dar rămân similare cu cele din anii precedenți.

Molid cu înălțimea de până la 1,3 m: preț de pornire de 17 lei

Brad cu înălțimea între 2 și 3 m: până la 39 de lei

Vânzarea se face direct de la sediile ocoalelor silvice, unde pomii sunt depozitați în condiții corespunzătoare. Pentru exemplarele care depășesc 3 metri, cererile se tratează separat, ca solicitări speciale.

Regia subliniază că interesul principal este acoperirea cererii din partea populației, iar abia ulterior vor fi valorificate cantitățile rămase către firme. Astfel, ocoalele silvice vor onora întâi solicitările persoanelor fizice, pentru a evita lipsa pomilor în perioada de vârf.

Comercializarea se face în special în zonele de deal și de munte, acolo unde funcționează pepinierele silvice și există păduri de rășinoase potrivite pentru recoltare.

Pe lângă pomii tăiați tradițional, anumite ocoale silvice pun la dispoziție și exemplare cu rădăcină protejată sau în ghiveci, opțiune pentru cei care doresc să replanteze pomul după sărbători. Aceștia pot crește în curți, grădini sau spații special amenajate și reprezintă o alternativă ecologică preferată de tot mai mulți cumpărători.

Regia Națională a Pădurilor gestionează în total 3,13 milioane de hectare de păduri aparținând statului și asigură servicii silvice pentru încă aproximativ un milion de hectare aflate în proprietate privată sau în administrarea altor entități. Activitatea economică a Romsilva include atât regenerare și împăduriri, cât și exploatări controlate și dezvoltarea pepinierelor care produc anual milioane de puieți forestieri.