Reguli noi pentru românii care folosesc petarde sau articole pirotehnice. Modificările legislative vin ca urmare a numeroaselor accidente înregistrate în ultimii ani, când sute de persoane au ajuns la spital din cauza utilizării necorespunzătoare a petardelor. Noua lege interzice achiziționarea petardelor de către publicul larg, permițând doar cumpărarea și utilizarea artificiilor de brad și a articolelor pirotehnice cu risc scăzut de accidentare.

Conform noii legislații, doar articolele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate și folosite de persoanele fizice cu vârsta peste 16 ani. Aceasta include artificii de brad, focuri bengale și alte articole cu risc redus.

„Amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%”, a explicat Angelo Badea, specialist IGPR.

În schimb, sunt interzise articolele din categoria P1, precum pocnitorile și petardele cu risc mare de rănire, și articolele din categoria T1, folosite în scopuri tehnice, pe platouri de filmare sau în industria auto.

„Modificările au interzis articolele pirotehnice din categoria P1, acele pocnitori și petarde care prezentau un risc foarte mare de rănire de persoane și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și articole pirotehnice din categoria T1 care sunt folosite în scopuri tehnice, pe platouri de filmare, în industria auto etc.”, a mai spus specialistul.

Poliția Română a demarat un plan de acțiune pentru verificarea respectării noilor prevederi. Până în prezent, au fost efectuate peste 700 de controale la nivel național, au fost constatate peste 200 de infracțiuni și au fost aplicate amenzi în valoare totală de 145.000 de lei.

Pentru utilizarea legală a materialelor pirotehnice, este necesară autorizarea corespunzătoare. Persoanele care doresc să desfășoare jocuri de artificii trebuie să urmeze cursuri pentru obținerea carnetului de pirotehnician și să obțină aprobări de la primăria locală și de la autoritățile competente pentru desfășurarea evenimentului.