Amendă de 5.000 de lei pentru românii care au fântână și fosă în curte. Tot mai mulți români care locuiesc la curte aleg să își construiască propriile surse de apă și sisteme de colectare a apelor uzate. Însă puțini știu că amplasarea greșită a unei fântâni lângă o fosă septică poate aduce amenzi de până la 5.000 de lei și chiar interzicerea folosirii apei.

Legislația sanitară și normele de protecție a mediului prevăd reguli clare privind distanța minimă dintre sursele de apă potabilă și zonele care pot produce contaminare. Autoritățile atrag atenția că aceste măsuri nu sunt simple recomandări, ci obligații menite să protejeze sănătatea publică.

Atunci când o gospodărie are atât fântână, cât și fosă septică, cele două construcții trebuie amplasate astfel încât apa potabilă să nu fie contaminată de infiltrațiile provenite din apele uzate.

Specialiștii în sănătate publică și protecția mediului recomandă ca distanța dintre fântână și fosă să fie suficient de mare pentru a elimina riscul infiltrării bacteriilor sau substanțelor nocive în pânza freatică.

În practică, autoritățile locale și Direcțiile de Sănătate Publică pot solicita respectarea unor distanțe minime stabilite prin norme sanitare și prin documentațiile tehnice ale construcției.

În plus, trebuie luate în calcul:

tipul terenului;

adâncimea pânzei freatice;

poziționarea față de locuință și vecini;

existența altor surse de poluare din curte.

Una dintre cele mai mari probleme este contaminarea apei consumate de familie. În cazul în care fosa septică este amplasată prea aproape de fântână, bacteriile și reziduurile pot ajunge în apa potabilă.

Printre cele mai frecvente riscuri se află:

apariția bacteriilor periculoase în apă;

creșterea nivelului de nitrați;

îmbolnăviri digestive;

mirosuri neplăcute și infiltrații în sol;

poluarea pânzei freatice.

În situațiile grave, autoritățile sanitare pot decide interzicerea folosirii apei din fântână până la remedierea problemelor.

Nerespectarea normelor privind amplasarea fântânilor și a foselor septice poate atrage sancțiuni importante. Potrivit legislației sanitare și normelor de mediu aplicabile în România, amenzile pot ajunge la aproximativ 5.000 de lei.

În anumite cazuri, inspectorii pot dispune și măsuri suplimentare, precum:

refacerea lucrărilor;

mutarea fosei;

astuparea fântânii;

suspendarea utilizării instalațiilor până la intrarea în legalitate.

Controalele pot fi efectuate de autoritățile locale, Direcțiile de Sănătate Publică sau instituțiile responsabile de protecția mediului.

În multe situații, da. Construirea unei fântâni sau instalarea unei fose septice poate necesita autorizație de construire, avize sanitare sau aprobări din partea administrației locale.

Procedura diferă în funcție de:

localitate;

dimensiunea lucrării;

tipul sistemului utilizat;

reglementările urbanistice din zonă.

Specialiștii recomandă proprietarilor să solicite informații de la primărie înainte de începerea lucrărilor, pentru a evita sancțiunile și costurile suplimentare.

Reglementările privind amplasarea fântânilor și foselor septice au rolul de a proteja sănătatea publică și resursele de apă subterană. Autoritățile urmăresc prevenirea contaminării apei potabile și reducerea riscurilor pentru comunitate.

În mediul rural, unde multe gospodării folosesc încă fântâni proprii și sisteme individuale de colectare a apelor uzate, respectarea acestor reguli devine esențială.

Construirea unei fântâni sau a unei fose septice fără respectarea normelor poate avea consecințe serioase, atât financiare, cât și sanitare. Distanța corectă dintre cele două construcții este esențială pentru protejarea apei potabile și evitarea amenzilor.

Înainte de orice lucrare, proprietarii ar trebui să verifice cerințele impuse de autoritățile locale și să obțină toate avizele necesare pentru a evita problemele ulterioare.