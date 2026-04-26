Planta care trebuie îndepărtată. Polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai agresivi alergeni aeropurtați. Expunerea poate declanșa:

rinite alergice persistente

conjunctivită alergică

tuse iritativă și dificultăți respiratorii

agravarea astmului bronșic

Perioada de polenizare este între lunile iulie și octombrie. Persoanele sensibile, copiii și pacienții cu afecțiuni respiratorii sunt cei mai expuși complicațiilor.

Conform Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, toți deținătorii de terenuri au obligația de a preveni și combate răspândirea plantei.

Astfel, aceștia au următoarele obligații principale:

identificarea suprafețelor infestate;

eliminarea ambroziei prin metode mecanice sau chimice;

întreținerea permanentă a terenurilor;

prevenirea reîncolțirii în sezonul de vegetație.

Potrivit legii, combaterea ambroziei trebuie să fie realizată până la 30 iunie sau în maximum 15 zile de la primirea somației autorităților.

Autoritățile publice locale și instituțiile de mediu au atribuții directe în monitorizarea și controlul fenomenului:

identificarea terenurilor neîngrijite;

transmiterea de notificări către proprietari;

verificări în teren prin poliția locală și comisarii Gărzii Naționale de Mediu;

intervenții în caz de neconformare, cu recuperarea costurilor de la proprietari.

Garda de Mediu Bacău are rol activ în controlul respectării legislației de mediu și în sancționarea nerespectării obligațiilor.

Tip contravenient Valoarea amenzii (lei) Persoane fizice 1.000 – 5.000 lei Persoane juridice 10.000 – 20.000 lei

Combaterea ambroziei nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială de protecție a sănătății comunității. Terenurile neîngrijite devin rapid focare de răspândire, afectând inclusiv zonele rezidențiale.

Măsuri eficiente: