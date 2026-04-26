Planta care trebuie îndepărtată. Ambrozia, impact asupra sănătății
Planta care trebuie îndepărtată. Polenul de ambrozie este considerat unul dintre cei mai agresivi alergeni aeropurtați. Expunerea poate declanșa:
- rinite alergice persistente
- conjunctivită alergică
- tuse iritativă și dificultăți respiratorii
- agravarea astmului bronșic
Perioada de polenizare este între lunile iulie și octombrie. Persoanele sensibile, copiii și pacienții cu afecțiuni respiratorii sunt cei mai expuși complicațiilor.
”Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) nu este doar o simplă buruiană, ci o problemă majoră de sănătate publică. Polenul acestei plante invazive este unul dintre cei mai agresivi alergeni, provocând reacții respiratorii severe: rinite alergice, conjunctivite și chiar crize grave de astm în perioada de înflorire (iulie – octombrie).
Pentru a proteja sănătatea comunității noastre, Legea nr. 62/2018 (cu modificările și completările ulterioare) impune măsuri stricte privind combaterea acestei plante”, arată Garda Națională de Mediu Bacău pe pagina oficială de Facebook.
Obligații clare pentru proprietarii și administratorii de terenuri
Conform Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, toți deținătorii de terenuri au obligația de a preveni și combate răspândirea plantei.
Astfel, aceștia au următoarele obligații principale:
- identificarea suprafețelor infestate;
- eliminarea ambroziei prin metode mecanice sau chimice;
- întreținerea permanentă a terenurilor;
- prevenirea reîncolțirii în sezonul de vegetație.
Potrivit legii, combaterea ambroziei trebuie să fie realizată până la 30 iunie sau în maximum 15 zile de la primirea somației autorităților.
Autoritățile publice locale și instituțiile de mediu au atribuții directe în monitorizarea și controlul fenomenului:
- identificarea terenurilor neîngrijite;
- transmiterea de notificări către proprietari;
- verificări în teren prin poliția locală și comisarii Gărzii Naționale de Mediu;
- intervenții în caz de neconformare, cu recuperarea costurilor de la proprietari.
Garda de Mediu Bacău are rol activ în controlul respectării legislației de mediu și în sancționarea nerespectării obligațiilor.
Sancțiuni pentru nerespectarea legii
|Tip contravenient
|Valoarea amenzii (lei)
|Persoane fizice
|1.000 – 5.000 lei
|Persoane juridice
|10.000 – 20.000 lei
Combaterea ambroziei nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială de protecție a sănătății comunității. Terenurile neîngrijite devin rapid focare de răspândire, afectând inclusiv zonele rezidențiale.
Măsuri eficiente:
- cosirea regulată a vegetației;
- smulgerea manuală pe suprafețe mici;
- erbicidare controlată, acolo unde este necesar;
- monitorizarea periodică a terenurilor.
