Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului Sector 1 au desfășurat verificări pe terenurile private unde au fost semnalate probleme legate de ambrozie, vegetație crescută excesiv sau lipsa igienizării. Acțiunea vine în contextul în care, în sezonul cald, polenul acestei plante provoacă numeroase reacții alergice, inclusiv strănut, iritații oculare și dificultăți respiratorii.

În urma controalelor, autoritățile au identificat 287 de terenuri care necesitau intervenții urgente. Proprietarii au fost somați să elimine ambrozia și să curețe suprafețele respective într-un termen stabilit de administrația locală.

„Polițiștii locali de la Protecția Mediului din Sectorul 1 au verificat terenurile private insalubre, cu vegetație crescută excesiv și cu ambrozie. Au fost identificate 287 de terenuri, iar proprietarii au primit somații pentru eliminarea ambroziei și igienizarea spațiilor”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Autoritățile atrag atenția că obligația de întreținere a terenurilor revine direct proprietarilor, indiferent dacă este vorba despre persoane fizice sau juridice. Măsura este prevăzută de legislația privind combaterea ambroziei și protejarea sănătății publice.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că proprietarii care ignoră somațiile riscă sancțiuni financiare consistente. Valoarea amenzilor diferă în funcție de statutul juridic al proprietarului și de gravitatea situației constatate pe teren.

Astfel, persoanele fizice care nu elimină ambrozia de pe proprietăți pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile cresc semnificativ și pot ajunge între 5.000 și 20.000 de lei.

Locuitorii Sectorului 1 care observă terenuri neîngrijite sau suprafețe invadate de ambrozie pot sesiza Poliția Locală la numărul 021.9540, disponibil permanent. Pentru persoanele care se confruntă cu simptome alergice persistente, Centrul Caraiman pune la dispoziție numerele 021.224.40.73 și 021.796.39.86.

Autoritățile susțin că aceste măsuri urmăresc limitarea răspândirii ambroziei și reducerea riscurilor pentru sănătatea publică, în special în perioadele în care concentrația de polen este ridicată.

Verificările desfășurate de Poliția Locală Sector 1 nu s-au limitat doar la terenurile cu ambrozie. Într-o acțiune anterioară, aproximativ 40 de polițiști locali au controlat mai multe străzi din zona Străulești pentru a identifica probleme legate de curățenie, construcții degradate și ocuparea abuzivă a domeniului public.

În timpul controalelor, echipele au verificat existența lanțurilor, bolarzilor improvizați și anvelopelor utilizate pentru rezervarea locurilor de parcare. De asemenea, au fost identificate rampe construite fără autorizație pe trotuare, folosite pentru accesul autoturismelor în curți sau pe spațiile pietonale.

Reprezentanții primăriei au anunțat că și proprietarii clădirilor degradate sau ai terenurilor neîngrijite vor primi notificări oficiale pentru remedierea problemelor constatate. Termenul acordat pentru intervenții este de șase luni.

„În atenția echipajelor au intrat și clădirile degradate, precum și terenurile insalubre sau neîngrijite. Proprietarii urmează să fie notificați să remedieze problemele în termen de 6 luni, fie prin repararea fațadelor, fie prin curățarea terenurilor, după caz”, au mai punctat reprezentanții primăriei.

În situația în care proprietarii nu vor lua măsuri pentru conformare, administrația locală avertizează că imobilele respective pot fi incluse pe lista clădirilor și terenurilor supuse supraimpozitării.

