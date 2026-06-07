Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie. Planta care se elimină obligatoriu

Primăria Municipiului Timișoara a declanșat campania anuală de combatere a ambroziei, una dintre cele mai periculoase plante invazive din România și principala cauză a alergiilor sezoniere severe. În urma verificărilor efectuate în ultimele două luni, polițiștii locali au descoperit deja 109 terenuri afectate de ambrozie și au transmis somații proprietarilor pentru eliminarea urgentă a vegetației.

Autoritățile atrag atenția că perioada următoare este esențială pentru combaterea plantei, înainte ca aceasta să înflorească și să înceapă să elibereze în atmosferă polenul extrem de alergen.

Conform prevederilor legale, persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri au obligația de a lua măsuri pentru distrugerea ambroziei înainte de perioada de polenizare.

Primăria Timișoara a anunțat că proprietarii terenurilor identificate au fost deja notificați oficial și trebuie să intervină până cel târziu la data de 30 iunie.

Începând cu 1 iulie, Poliția Locală va reveni în teren pentru verificări și va sancționa proprietarii care nu s-au conformat.

Amenzile prevăzute de lege sunt semnificative. Persoanele fizice pot fi sancționate cu sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în timp ce pentru firme și alte persoane juridice amenzile pot ajunge între 10.000 și 20.000 de lei.

Campania de combatere a ambroziei nu se limitează la terenurile private. Municipalitatea a transmis alte 26 de notificări oficiale către instituții publice, universități și societăți aflate în subordinea administrației locale care gestionează terenuri pe raza municipiului.

Autoritățile spun că toate suprafețele pe care se dezvoltă ambrozia trebuie curățate înainte de înflorire pentru a reduce impactul asupra sănătății populației.

Specialiștii avertizează că ambrozia se răspândește rapid și ocupă în special terenurile abandonate, șantierele, marginile drumurilor, spațiile verzi neîngrijite și alte suprafețe lăsate în paragină.

Problema nu este doar extinderea plantei, ci mai ales polenul pe care îl produce. Acesta este considerat unul dintre cei mai puternici alergeni naturali și poate provoca reacții severe chiar și la concentrații foarte mici în aer.

Persoanele sensibile se pot confrunta cu simptome precum strănut repetat, congestie nazală, lăcrimarea ochilor, dificultăți respiratorii și crize de astm.

Medicii atrag atenția că numărul persoanelor afectate de alergia la ambrozie este în creștere de la an la an, iar sezonul polenizării poate dura până toamna târziu.

Reprezentanții Asociației Române de Educație în Alergii subliniază că cea mai eficientă metodă de combatere a plantei este eliminarea acesteia înainte de înflorire.

Potrivit acestora, dacă proprietarii așteaptă apariția primelor simptome alergice în rândul populației, este deja prea târziu pentru a limita efectele asupra sănătății publice, deoarece planta a început să răspândească polenul în atmosferă.

De aceea, luna iunie este considerată perioada optimă pentru cosirea și distrugerea focarelor de ambrozie.

Datele autorităților locale arată că problema ambroziei continuă să fie una dintre cele mai dificile provocări în sezonul cald.

În fiecare an sunt identificate sute de terenuri infestate în municipiu. Deși numeroși proprietari reacționează după primirea notificărilor și își curăță terenurile, există și cazuri în care măsurile dispuse sunt ignorate.

Anul trecut, polițiștii locali au fost nevoiți să aplice peste 100 de amenzi persoanelor și companiilor care nu au eliminat ambrozia, în ciuda avertismentelor primite.

Autoritățile avertizează că verificările vor continua și în acest an, iar proprietarii care nu respectă obligațiile legale riscă sancțiuni consistente. În același timp, administrația locală face apel la cetățeni să semnaleze terenurile infestate, astfel încât focarele să fie identificate și eliminate cât mai rapid.

În contextul în care tot mai mulți români suferă de alergii provocate de ambrozie, combaterea plantei înainte de perioada de polenizare este considerată una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea sănătății publice.