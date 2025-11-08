Conform legislației intrate în vigoare, persoanele fizice nu mai au voie să folosească pocnitori, petarde sau articole pirotehnice cu putere mare. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă pentru cei care obișnuiau să folosească astfel de produse în scop recreativ, în special în timpul sărbătorilor.

Noile reguli permit doar folosirea articolelor din categoria F1, produse care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel redus de zgomot. Ele pot fi utilizate de persoanele care au împlinit 16 ani, inclusiv în interiorul locuințelor sau în spații restrânse.

În această categorie intră artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, jerbe, granule scânteietoare, scântei și pocnitori cu confeti. Aceste produse sunt considerate sigure pentru utilizare în familie și în cadrul petrecerilor restrânse, fără a pune în pericol viața sau sănătatea participanților.

Produsele pirotehnice considerate periculoase, cum sunt petardele și pocnitorile tradiționale folosite de obicei în perioada sărbătorilor de iarnă, sunt acum interzise. Aceste articole au fost implicate în incidente soldate cu victime în anii anteriori, ceea ce a determinat autoritățile să reglementeze strict folosirea lor.

Pentru persoanele care doresc să utilizeze articole pirotehnice mai puternice, legislația prevede obținerea unor aprobări speciale. Este necesar acordul primăriei, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și al Poliției.

Astfel, accesul la produsele din categoriile superioare este limitat și controlat, pentru a preveni accidentele. Autoritățile avertizează că nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi contravenționale între 1.000 și 7.500 de lei sau pedeapsa cu închisoarea de la trei luni la un an.

Măsurile sunt menite să protejeze populația și să reducă incidentele generate de manipularea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Controlul mai strict va fi aplicat atât în zonele publice, cât și în cadrul evenimentelor private care implică artificii.

Reprezentanți ai Primăriei Ploiești au precizat că se lucrează la un proiect de hotărâre de consiliu local care va interzice vânzarea articolelor pirotehnice pe domeniul public. Aceasta măsură va completa prevederile legii naționale și va asigura că accesul la produse potențial periculoase este limitat în spațiile publice frecventate de locuitori, scriu cei de la observatorulph.ro.

Referitor la tradiționalul foc de artificii de Revelion, acesta va fi menținut și anul acesta, în colaborare cu Consiliul Județean Prahova. Autoritățile locale au explicat că înlocuirea artificiilor cu un spectacol de drone ar implica costuri semnificativ mai mari.

Amintim că începând cu luna august 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 92/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, persoanelor fizice le este interzisă achiziționarea, pentru uz personal, a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Potrivit Legii nr. 92/2025, pentru divertisment, persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1 – artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, scântei, pocnitori cu confeti, bobițe explozive etc.