În ultimele trei luni, polițiștii români au reușit să scoată din circulație cantități impresionante de articole pirotehnice, în valoare de peste opt milioane de lei, în cadrul operațiunii „Pirotehnic”, derulată la nivel național de Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Acțiunea, care a început pe 22 septembrie și se desfășoară până pe 5 ianuarie 2026, vizează respectarea legislației privind manipularea și comercializarea pirotehnicii, în special pe perioada sărbătorilor de iarnă.

Până la finalul lunii decembrie, polițiștii au efectuat peste 2.100 de controale la persoane fizice și firme autorizate, iar rezultatele au fost semnificative: 927 de dosare penale întocmite, peste 1.000 de infracțiuni constatate și 1.085 de persoane cercetate. Totodată, au fost realizate 445 de percheziții domiciliare. Autoritățile au aplicat 150 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 250.000 de lei, și au indisponibilizat aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice.

Pe 29 decembrie, polițiștii din Argeș, sprijiniți de structuri din București și Dâmbovița, au executat zece percheziții, vizând o societate comercială din Leordeni. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 16 tone de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3, F4 și T1, depozitate ilegal.

Administratorul firmei, un bărbat de 52 de ani din Rătești, a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, cu interdicția de a mai comercializa pirotehnice. În acest caz sunt cercetate în total 10 persoane, cu vârste între 18 și 67 de ani.

Poliția Română reamintește cetățenilor măsurile de siguranță: articolele pirotehnice trebuie păstrate la distanță de minori, utilizate conform instrucțiunilor de pe ambalaj, și nu trebuie modificate sau reutilizate dacă sunt deteriorate. Orice activitate de comercializare ilegală sau folosire periculoasă trebuie sesizată imediat autorităților.

În 2025, legislația românească privind articolele pirotehnice a suferit modificări semnificative prin Legea nr. 92/2025, care a adus schimbări importante Legii nr. 126/1995. Scopul acestor reglementări este reducerea riscurilor asociate utilizării necontrolate a pirotehnicii și protejarea publicului.

Conform noilor norme, persoanele fizice au voie să dețină și să folosească doar articole pirotehnice din categoria F1, considerate cu risc foarte scăzut. Exemplele includ steluțe, lumânări scânteietoare sau jerbe cu scântei. Vârsta minimă pentru utilizarea acestora este 16 ani, iar folosirea este permisă pe tot parcursul anului.

În schimb, deținerea și utilizarea petardelor, pocnitorilor sau a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 este strict interzisă pentru publicul larg. Aceste categorii pot fi manipulate doar de pirotehniști autorizați. Deși la sfârșitul anului 2025 guvernul a amânat pentru șase luni aplicarea unor restricții tehnice, interdicția generală pentru petarde rămâne în vigoare.

Nerespectarea legii atrage sancțiuni severe. Pentru utilizarea neautorizată a pirotehnicii, amenzile variază între 3.000 și 7.500 de lei. Orice operațiune cu articole interzise constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Legea stabilește și locurile unde folosirea pirotehnicii este interzisă chiar și pentru categoria F1: între orele 24:00 și 06:00, în apropierea locuințelor (sub 50 m pentru clădirile de până la 4 etaje și sub 100 m pentru cele mai înalte), în zonele aglomerate, lângă instalații electrice de înaltă tensiune sau depozite de combustibili.