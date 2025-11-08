Începând cu luna februarie 2025, valoarea ajutorului de deces a fost stabilită prin Legea nr. 10/2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceasta prevede diferențieri clare în funcție de statutul decedatului, astfel încât persoanele asigurate sau pensionarele beneficiază de sume mai mari comparativ cu membrii de familie neasigurați.

Astfel, pentru decesul unui pensionar sau al unui asigurat, cuantumul ajutorului de deces este de 8.620 de lei, în timp ce pentru un membru de familie neasigurat suma se reduce la 4.310 lei. Această diferențiere reflectă reglementările legale care urmăresc să acorde sprijin direct celor care au contribuit la sistemul de pensii.

Plata ajutorului de deces se realizează rapid, în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, plata este efectuată de casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului persoanei decedate.

În situația membrilor de familie neasigurați, ajutorul se achită de casa de pensii unde își are domiciliul solicitantul, care poate fi soț, copil sau altă persoană care a suportat cheltuielile de înmormântare.

Totodată, termenul legal pentru solicitarea ajutorului de deces este de trei ani de la data emiterii certificatului de deces, perioadă în care se poate depune documentația necesară pentru obținerea indemnizației. După efectuarea plății, pe versoul certificatului de deces original se înscrie mențiunea „Achitat”, data, semnătura și ștampila casei de pensii.

Sprijinul financiar oferit de CNPP se acordă nu doar asiguraților și pensionarilor, ci și altor categorii specificate de lege. Printre acestea se numără persoanele care au avut calitatea de asigurat în ultimele șase luni anterioare decesului, cei aflați în concediu pentru creșterea copilului, precum și membrii de familie care nu erau asigurați la momentul decesului.

Asiguratului;

Pensionarului;

Persoanei care, în ultimele 6 luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă;

Persoanei aflate în timpul concediului pentru creșterea copilului, până la împlinirea vârstei de 2 ani; în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, dacă, anterior intrării în concediu, persoana era asigurată obligatoriu;

Membrului de familie al asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care poate demonstra prin acte că a suportat cheltuielile legate de înmormântare. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană fizică ori juridică care a suportat costurile funerare.

În cazul decesului unui membru de familie neasigurat, indemnizația se acordă solicitantului care poate dovedi legătura de rudenie sau calitatea de membru al familiei cu documente corespunzătoare. Această reglementare urmărește să asigure că sprijinul financiar ajunge în mod direct persoanei care se ocupă de cheltuielile funerare.

Pentru a obține ajutorul de deces, solicitantul trebuie să depună o serie de documente care să confirme atât calitatea de solicitant, cât și cheltuielile suportate. În cazul persoanelor fizice, acestea includ cererea pentru acordarea ajutorului, certificatul de deces în original și copie, actul de identitate, documentele care dovedesc gradul de rudenie, precum și facturi sau bonuri fiscale pentru cheltuielile funerare.

Cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

Certificat de deces, în original și copie;

Act de identitate al solicitantului, în original și copie;

Actele de stare civilă ale solicitantului, din care să reiasă calitatea de soț/soție sau gradul de rudenie cu decedatul, în original și copie, după caz;

Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original (facturi, bonuri fiscale etc.);

Adeverință care să ateste că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii, în original, după caz;

Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care a făcut copilul inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original, după caz;

Dovada calității de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;

Declarație olografă pe propria răspundere a solicitantului că membrul de familie, la data decesului, nu era asigurat sau pensionar, după caz;

Procură specială, după caz;

Extras de cont, după caz.

De asemenea, pot fi necesare adeverințe privind statutul de elev sau student al membrului de familie decedat, certificate medicale în cazul copiilor inapte, dovezi ale calității de asigurat sau declarații pe propria răspundere privind neasigurarea la momentul decesului. În anumite situații, se poate solicita și procură specială sau extras de cont pentru justificarea cheltuielilor.

Pentru persoanele juridice care solicită ajutorul de deces, documentația include cererea, certificatul de deces, actele de identificare ale reprezentantului legal, dovada suportării cheltuielilor, contractul de prestări servicii, precum și procuri speciale care permit încasarea indemnizației. Aceste măsuri sunt stabilite pentru a garanta transparența și corectitudinea procesului de acordare a ajutorului.