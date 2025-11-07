Indemnizația de handicap este o formă de sprijin financiar oferită persoanelor cu dizabilități, menită să asigure un nivel minim de trai și să sprijine integrarea socială a acestora. Ajutorul se acordă în funcție de gradul de handicap – grav, accentuat sau mediu – și nu depinde de contribuțiile la sistemul public de pensii.

Spre deosebire de pensia de invaliditate, care se calculează în baza stagiului de cotizare și a veniturilor realizate anterior pierderii capacității de muncă, indemnizația de handicap este o prestație socială necontributivă. Ea este gestionată de ANPIS, prin structurile sale județene, și are rolul de a compensa parțial cheltuielile generate de dizabilitate.

Persoanele care beneficiază de acest sprijin trebuie să fie încadrate într-un grad de handicap în urma evaluării medicale efectuate de comisiile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). În funcție de gradul de afectare, beneficiarii pot primi și alte forme de sprijin – de exemplu, indemnizații pentru însoțitori sau facilități de transport.

Raportul oficial al ANPIS privind indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap accentuat, pentru luna septembrie 2025, arată că în total 404.941 de români au primit acest ajutor.

Suma totală plătită la nivel național a fost de 141.729.350 de lei, iar media pe beneficiar s-a situat la 350 de lei. Aceasta este valoarea standard a indemnizației pentru handicap accentuat, conform legislației în vigoare.

Cele mai mari sume totale plătite s-au înregistrat în Municipiul București, unde peste 32.000 de persoane au primit indemnizația, însumând 11,3 milioane de lei.

Alte județe cu alocări ridicate sunt Argeș (5,71 milioane lei), Prahova (5,42 milioane lei), Olt (4,88 milioane lei), Mehedinți (4,76 milioane lei), Iași (4,64 milioane lei) și Mureș (4,15 milioane lei).

Aceste cifre reflectă atât numărul mare de beneficiari din zonele respective, cât și gradul ridicat de urbanizare, care determină o mai bună accesare a prestațiilor sociale.

Potrivit datelor ANPIS, topul județelor după valoarea totală a indemnizațiilor pentru luna septembrie 2025 este condus de:

București – 11.369.050 lei, 32.483 beneficiari;

Prahova – 5.426.050 lei, 15.503 beneficiari.

Argeș – 5.712.350 lei, 16.321 beneficiari;

Olt – 4.880.400 lei, 13.944 beneficiari;

Mehedinți – 4.767.350 lei, 13.621 beneficiari;

Iași – 4.647.300 lei, 13.278 beneficiari;

Mureș – 4.156.600 lei, 11.876 beneficiari;

La polul opus, cele mai mici sume au fost plătite în județele Covasna (941.150 lei) și Tulcea (1.372.350 lei), acolo unde și numărul beneficiarilor este mai redus.

Raportul include și alte plăți suplimentare, cum ar fi corecțiile sau sumele restante din lunile anterioare. În total, la nivel național, aceste plăți au însumat 1.102.766 de lei, un nivel moderat comparativ cu volumul total al drepturilor curente.

Sistemul de protecție socială prevede trei grade principale de handicap:

grav (gradul I),

accentuat (gradul II)

mediu (gradul III).

Persoanele adulte încadrate în gradul grav de handicap beneficiază, indiferent de venituri, de:

o indemnizație lunară de 529 lei, acordată ca prestație socială de bază;

un buget personal complementar de 199 lei, destinat acoperirii unor cheltuieli specifice legate de dizabilitate.

Pentru adulții cu handicap grav vizual, legea prevede o indemnizație de însoțitor în valoare de 2.365 lei, acordată în baza opțiunii persoanei. Beneficiarii pot alege între această indemnizație și sprijinul unui asistent personal angajat de autoritatea locală, în situația în care certificatul de handicap prevede mențiunea „grav cu asistent personal”.

Persoanele cu handicap grav au dreptul la transport gratuit pe toate liniile de transport urban, inclusiv cu metroul. De această facilitate se bucură și însoțitorii acestor persoane, dar numai în prezența lor, precum și asistenții personali sau asistenții personali profesioniști.

Totodată, legea asigură și transport interurban gratuit, în funcție de opțiunea beneficiarului, după cum urmează:

24 de călătorii gratuite pe an calendaristic, valabile și pentru însoțitori, doar în prezența persoanei cu handicap grav;

alternativ, decontarea carburantului sau a alimentării pentru mașinile electrice, în sumă de 1.500 lei pe an, ori pe durata valabilității certificatului de handicap;

acordarea de bunuri de valoare compensatorie (BVC) în cuantum de 1.500 lei pe an sau pe durata valabilității certificatului.

Persoanele încadrate în gradul accentuat de handicap beneficiază, la rândul lor, de ajutoare financiare și facilități, indiferent de venituri:

o indemnizație lunară de 350 lei;

un buget personal complementar de 146 lei.

Beneficiarii acestui grad de handicap au transport gratuit pe toate liniile de transport urban cu mijloace de suprafață și metrou, inclusiv pentru însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, însoțitorii adulților cu handicap auditiv sau mintal, precum și pentru asistenții personali și asistenții personali profesioniști, dar numai în prezența persoanei cu dizabilitate.

În ceea ce privește transportul interurban, persoanele cu handicap accentuat beneficiază, în funcție de opțiune, de:

12 călătorii gratuite pe an calendaristic, facilitate care se extinde și asupra însoțitorilor copiilor cu handicap accentuat;

decont de carburant sau alimentare pentru mașini electrice în valoare de 750 lei/an, ori pe durata valabilității certificatului;

bunuri de valoare compensatorie (BVC) în cuantum de 750 lei/an, sau pentru perioada de valabilitate a certificatului.

Raport privind – Indemnizatia lunara acordata persoanei cu handicap accentuat:

Pentru persoanele adulte încadrate în gradul mediu de handicap, legea prevede acordarea unui buget personal complementar de 80 lei lunar, indiferent de nivelul veniturilor.

Această sumă are rolul de a acoperi cheltuielile minime asociate condiției medicale și de a facilita participarea la activități sociale sau profesionale adaptate capacității fiecăruia.

Pentru a beneficia de indemnizația de handicap, persoanele interesate trebuie să depună un dosar la DGASPC-ul județean sau local. Acesta trebuie să conțină o cerere-tip, copia actului de identitate, documente medicale emise de medicul specialist, analize recente, o adeverință de venit și raportul medical al comisiei de evaluare.

După depunerea documentelor, comisia analizează situația și emite o decizie de încadrare într-un grad de handicap. Termenul standard pentru soluționare este de aproximativ 30 de zile, iar decizia se comunică solicitantului în scris.

Gradul de handicap este reevaluat periodic, de regulă o dată la unu sau doi ani, în funcție de natura afecțiunii. Persoanele care nu se pot deplasa pot solicita evaluarea la domiciliu, cu sprijinul asistenței sociale.

Deși cele două tipuri de ajutor pot părea similare, pensiile de invaliditate și indemnizațiile de handicap se acordă pe baze legale diferite și au scopuri distincte.

Pensia de invaliditate se acordă persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unei boli, a unui accident sau a unei afecțiuni profesionale, însă care au contribuit anterior la sistemul public de pensii. Cuantumul acestei pensii depinde de stagiul de cotizare și de nivelul veniturilor avute.

În schimb, indemnizația de handicap este o prestație socială oferită independent de contribuția la bugetul asigurărilor sociale, având caracter de ajutor minim garantat.

De asemenea, pensia de invaliditate se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă atunci când beneficiarul atinge vârsta standard de pensionare, în timp ce indemnizația de handicap poate fi primită pe termen nelimitat, dacă persoana continuă să fie încadrată într-un grad de handicap recunoscut.

Pe lângă indemnizația lunară, persoanele cu handicap pot beneficia de o serie de facilități complementare, prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Printre acestea se numără transport gratuit pe liniile de transport local și interurban, scutiri de impozite și taxe locale, prioritate la obținerea locuințelor sociale adaptate, precum și subvenții pentru achiziția de dispozitive medicale.

De asemenea, statul sprijină integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități prin programe de formare și angajare în locuri de muncă protejate.