Guvernul condus de premierul Viktor Orban a decis să acorde o a 14-a pensie, după ce în 2020 a fost reinstituită a 13-a pensie lunară. Această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin pentru pensionari și alte categorii vulnerabile.

Decizia vine într-un context electoral, având în vedere că alegerile generale din Ungaria sunt programate pentru anul viitor. Autoritățile justifică măsura prin necesitatea de a asigura venituri suplimentare persoanelor în vârstă și de a menține stabilitatea socială.

„Vom întroduce a 14-a pensie lunară de la 1 ianuarie. O vom introduce în mai multe etape. Ei trebuie să primească ceea ce li se cuvine”, a precizat premierul ungar.

De asemenea, guvernul a anunțat că această măsură va fi completată de alte facilități fiscale și sociale, vizând familiile și persoanele cu venituri reduse, pentru a stimula consumul și a menține nivelul de trai al populației.

Analiștii și instituțiile financiare internaționale au ridicat semne de întrebare privind sustenabilitatea acestei politici. Aceștia consideră că introducerea celei de-a 14-a pensii poate crește presiunea asupra bugetului de stat și poate afecta stabilitatea economică pe termen mediu.

Criticile se extind și asupra altor măsuri economice introduse de guvern, cum ar fi scutirea de la asigurările sociale pentru mame, reducerea facturilor la utilități sau plafonarea adaosului comercial. Rețeaua bancară internațională recomandă ajustarea sprijinului economic acordat Ungariei, considerând că acesta ar trebui gestionat mai atent.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa oficială de socializare, Viktor Orban a comentat reacțiile internaționale, argumentând că sprijinul statului trebuie majorat, nu redus, pentru a consolida dezvoltarea economică:

„Bancherii internaționali au pariat întotdeauna împotriva guvernului național. În trecut, au pariat pe opoziția unită și pe socialiști, iar acum pariază pe Tisza. Nu este nimic nou în asta”.

Premierul a adăugat că această presiune externă nu va influența deciziile guvernamentale privind pensiile și alte beneficii sociale, accentuând că prioritatea rămâne sprijinirea cetățenilor și menținerea stabilității economice interne.

Introducerea celei de-a 14-a pensii are loc într-un moment în care opoziția de centru-dreapta încearcă să câștige teren prin reducerea impozitelor pentru familii, acordarea de bonuri de masă pensionarilor și împrumuturi preferențiale pentru achiziția primei locuințe.

Portalul Hirado.hu notează că măsurile guvernamentale vin ca răspuns la presiunile politice și economice generate de contracandidatul Peter Magyar, dar și ca un instrument de consolidare a sprijinului pentru Partidul Fidesz.

Analistii politici atrag atenția că deciziile privind pensiile și alte facilități sociale vor avea un impact direct asupra voturilor pensionarilor, grup care reprezintă o parte semnificativă a electoratului ungar.

În paralel, implementarea măsurilor presupune coordonarea cu bugetul național și cu politica monetară a Băncii Naționale, astfel încât să fie evitate dezechilibrele economice pe termen lung.