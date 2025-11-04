Autoritățile au anunțat că distribuirea pensiilor prin intermediul Poștei Române va avea loc între 1 și 15 noiembrie 2025. În această perioadă, poștașii vor livra pensiile direct la domiciliul beneficiarilor, conform graficului stabilit la nivel național.

Dacă titularul nu este prezent acasă în ziua programată, pensia și talonul aferent pot fi ridicate ulterior de la oficiul poștal de care aparține, în termen de două zile lucrătoare de la ultima zi de distribuire. Această procedură permite evitarea situațiilor în care beneficiarii ar putea rămâne temporar fără acces la bani.

Pentru situațiile în care există sume restante sau plăți suplimentare, acestea vor fi distribuite în intervalul 11–15 noiembrie, potrivit Poștei Române.

În cazul în care beneficiarul nu se află la domiciliu, are posibilitatea de a ridica banii direct de la ghișeu, în baza actului de identitate. Mecanismul este conceput pentru a asigura continuitatea plăților, inclusiv pentru pensionarii din zone izolate sau greu accesibile.

Prin acest calendar, Poșta Română urmărește menținerea unui flux constant al distribuției și eliminarea eventualelor întârzieri cauzate de volum mare de livrări la început de lună.

Pentru beneficiarii care au ales plata prin cont bancar, virarea sumelor se va face începând cu 12 noiembrie 2025, iar cel târziu până pe 13 noiembrie. Băncile partenere colaborează cu Casa Națională de Pensii pentru ca sumele să fie disponibile în aceeași zi pentru majoritatea titularilor.

În ceea ce privește talonul de informare, cunoscut sub denumirea de „talonul mov”, acesta va fi expediat prin Poșta Română în perioada 1–15 noiembrie. Documentul conține detalii despre suma primită și perioada de plată. Dacă destinatarul nu se află acasă în momentul livrării, talonul poate fi ridicat ulterior de la oficiul poștal, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea programului de distribuție.

Această metodă este preferată de tot mai mulți pensionari, deoarece oferă siguranță și confort, reducând timpul petrecut la ghișee și riscul de pierdere a documentelor. De asemenea, în cazul oricăror nelămuriri privind suma primită, talonul rămâne un instrument de verificare util pentru titulari.

Pentru românii care locuiesc în afara țării, legislația permite încasarea pensiei prin mandatar, pe baza unei procure speciale autentificate la notar sau la o misiune diplomatică ori consulară a României. Documentul trebuie să respecte normele internaționale privind legalizarea actelor, inclusiv apostilarea conform Convenției de la Haga din 1961.

De asemenea, procura trebuie să fie tradusă legal în limba română și să conțină toate informațiile relevante despre titular și mandatar: date de identificare, durata mandatului, responsabilitățile și drepturile acordate. Printre acestea se numără și obligația mandatarului de a anunța orice modificare care ar putea influența plata pensiei.

Durata de valabilitate a documentului este de cel mult 18 luni de la data autentificării. După expirarea acestui termen, este necesară o nouă procură pentru continuarea încasării pensiei. Sistemul oferă siguranță juridică și asigură că drepturile pensionarilor sunt respectate chiar și în cazul în care aceștia se află permanent în afara granițelor țării.