Conducerea coaliției de guvernare urma să se întâlnească marți, la ora 14:00, pentru a discuta două subiecte importante care au provocat tensiuni în ultimele săptămâni: schimbarea sistemului de pensii pentru magistrați și propunerea de creștere a salariului minim. Printre ideile analizate se afla și posibilitatea de a modifica perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani.

Surse politice spuneau că Ilie Bolojan ar fi dispus să accepte o perioadă de tranziție mai lungă decât cea din varianta actuală a proiectului — adică mai mult de 10 ani — până când magistrații vor ajunge treptat la vârsta de pensionare de 65 de ani.

Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, a spus că premierul Bolojan urma să meargă la ședința Coaliției cu propuneri concrete și eventuale modificări legate de reforma pensiilor magistraților.

„Premierul Bolojan va merge în Coaliție cu propuneri concrete, chiar și cu anumite ajustări atunci când vorbim de acea reformă a pensiilor magistraților”, a declarat Rusu într-o intervenție TV la Digi24.

La ședința conducerii PNL de marți, membrii partidului au discutat despre nevoia de a lămuri, până la sfârșitul lunii noiembrie, problema pensiilor speciale și despre o posibilă reformă în administrația publică.

Ilie Bolojan a spus că aceste subiecte vor fi discutate și în cadrul Coaliției de guvernare. România riscă 230 de milioane de euro dacă nu adoptă reforma pensiilor speciale până în noiembrie.

Reforma pensiilor speciale face parte din promisiunile pe care România le-a făcut prin PNRR și trebuie aprobată până la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă nu se întâmplă asta, țara ar putea pierde peste 230 de milioane de euro din fondurile europene.

Coaliția de guvernare urmează să discute din nou despre reforma administrației publice, care a fost amânată de mai multe luni.

Neînțelegerile dintre partide sunt legate mai ales de restructurările și concedierile din sistemul de stat, asupra cărora nu s-a ajuns încă la un acord.

La ședința conducerii PNL, Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să înceapă să lucreze la o lege pentru reducerea numărului de parlamentari. El le-a explicat că, deși a existat un referendum în 2009, inițiat de fostul președinte Traian Băsescu, care stabilea un număr de 300 de parlamentari, acel rezultat nu poate fi aplicat direct. Totuși, Bolojan le-a cerut colegilor să facă un proiect care să țină cont de acel referendum și să refacă calculul privind câți senatori și deputați ar trebui să fie.

Acest subiect va fi discutat și la ședința Coaliției de marți, unde se așteaptă discuții tensionate. PSD vrea reducerea numărului de parlamentari la 300 și alegeri prin vot uninominal, fără prag alternativ. În esență, cele două partide au poziții diferite: PNL vrea o reducere de aproximativ 10%, în timp ce PSD insistă pentru un Parlament cu 300 de membri.