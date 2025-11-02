Bărbatul a spus că s-a așteptat la o majorare semnificativă, dar rezultatul a fost mult sub așteptări. El a povestit că a plătit peste o mie de lei pentru a obține adeverințele de vechime și sporurile salariale, însă la recalculare a primit doar 80 de lei în plus.

Pensionarul a menționat că va recupera banii în câteva luni, dar s-a declarat dezamăgit de rezultat.

„Am primit 80 lei în plus la pensie după Mica Recalculare. Dacă știam că mă vor costa 1.200 lei adeverințele cu vechimea în muncă nu aș mai fi depus acest efort. Sunt bani pe care i-am luat în plus, nu zic, că o să-i recuperez în câteva luni dar mă așteptam la o sumă mai mare, totuși”, a spus pensionarul, potrivit Newsweek.

Un alt caz, citat de aceeași sursă, arată o situație similară: o pensionară a primit doar 24 de lei în plus, deși a depus documente pentru actualizarea drepturilor.

„Am depus acum câteva luni cererea pentru Mica Recalculare. Am primit doar 24 lei în plus la pensie”, a spus o altă pensionară.

Conform datelor prezentate, până acum aproximativ 50.000 de pensionari au beneficiat de creșteri în urma procesului de recalculare, însă valorile variază considerabil. În unele cazuri, creșterea ajunge la 200 de lei, iar cele mai rare situații au adus majorări de până la 425 de lei. Există însă și cazuri în care suma primită este de doar câțiva lei.

Reprezentanții Casei de Pensii au explicat că multe dintre adeverințele depuse nu pot fi luate în calcul dacă nu conțin informațiile necesare. Documentele care menționează doar sporurile, fără salariul de bază, nu sunt considerate valide și nu pot fi valorificate în recalculare.

Potrivit legislației actuale, veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001 trebuie dovedite prin adeverințe eliberate de fostul angajator sau de arhive autorizate, dacă pentru acele sume s-au plătit contribuții la asigurările sociale.

Pentru veniturile realizate după această dată nu este necesară depunerea de documente suplimentare, deoarece datele sunt deja înregistrate în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii.

De asemenea, adeverințele pentru sporuri nepermanente depuse anterior vor fi luate automat în calcul, dacă sunt conforme cu legea, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023.

Cei care au depus documente incomplete sau neconforme trebuie să furnizeze adeverințe noi. În schimb, actele deja recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive nu mai pot fi redepuse.