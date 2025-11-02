Florin Manole a declarat că suplimentul de 400 de lei va fi plătit în luna decembrie, odată cu pensiile. Măsura vizează pensionarii care au venituri sub 2.574 de lei, iar plata se va face direct din bugetul de stat.

Ministrul a precizat că fondurile necesare sunt deja asigurate, astfel că nu există riscul întârzierilor.

El a spus că banii vor ajunge la 2,7 milioane de beneficiari și că plata se va face înainte de sărbători. Potrivit ministrului, „nu este nicio problemă privind bugetul de stat pentru a plăti aceste îndatoriri, banii există în buget”.

„Este doar o chestiune de timp până în decembrie, când 2,7 milioane de beneficiari vor primi acești bani. Referitor la restul de 400 de lei pe care trebuie să îl primească pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei, acești bani vor veni odată cu pensiile”, transmite ministrul Muncii, Florin Manole la România TV.

Ministrul Muncii a explicat că procesul de recalculare a pensiilor este în desfășurare și că există aproximativ 220.000 de dosare cu întârzieri. Jumătate dintre acestea au fost deja soluționate.

Cei care nu au primit încă pensiile recalculate vor beneficia de plăți retroactive, din septembrie 2024, astfel încât să nu piardă niciun leu. Manole a subliniat că plata se va face integral, pentru toată perioada de întârziere.

„Am cerut cifrele privind „mica recalculare”. Acolo am identificat peste 220.000 de cazuri, dosare dintre care jumătate sunt soluționate. Ritmul este decent, dar există și întârzieri. Pentru cei care beneficiază de această recalculare cu întârziere, vreau să subliniez că drepturile vor fi acordate din urmă, de la 1 septembrie 2024. Nu se pierde niciun leu dintre cei care aveau de primit. Plata se face retroactiv, din septembrie 2024, pentru cei unde procesul s-a întârziat”, mai transmite Florin Manole.

Referindu-se la ajutorul pentru energie, Florin Manole i-a îndemnat pe pensionarii cu venituri reduse să se înscrie pe platformele online, la primării sau la oficiile poștale pentru a beneficia de vouchere.

Potrivit acestuia, peste 2 milioane de gospodării ar putea primi aceste vouchere, ceea ce ar însemna sprijin pentru mai mult de 4 milioane de persoane.

„Am făcut apeluri repetate și fac apel și acum ca toți cei care au venituri reduse, pensionarii, să meargă fie către oficiile poștale, fie la primăriile comunelor și orașelor în care domiciliază sau, cu ajutorul cuiva priceput, prin propriile instrumente, să meargă pe platforma online unde se pot înscrie. Facem asta ca să dăm tuturor celor care beneficiază aceste vouchere pentru energie. Am calculat eligibilitatea în raport cu locul de consum, adică pe gospodărie. Putem să ajungem până la 2 milioane de gospodării. Asta înseamnă mult mai mult decât 2 milioane de oameni. Sunt familii numeroase, cu mai mulți membri. Putem ajunge la peste 4 milioane de cetățeni care să beneficieze de acest ajutor.”, a mai precizat acesta.

Florin Manole a adăugat că Guvernul pregătește și fonduri speciale pentru sprijinirea celor care se încălzesc pe gaze. Ministrul a spus că pensionarii cu venituri reduse rămân principala prioritate în definirea acestor programe sociale.