Pensia publică se calculează pe baza contributivității, adică în funcție de numărul de puncte acumulate în timpul vieții active și de valoarea punctului de referință (VPR). Formula de bază este simplă: Pensia = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință.

Începând cu 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Pe lângă punctele obținute din contribuțiile lunare, legea prevede și puncte de stabilitate pentru cei care au lucrat peste 25 de ani. Acestea recompensează munca îndelungată și pot crește semnificativ pensia finală.

Pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani se adaugă puncte suplimentare, după cum urmează:

0,50 puncte pentru fiecare an între 25 și 30 de ani de cotizare;

0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 de ani;

1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Aceste puncte pot fi acordate și proporțional, în funcție de lunile sau zilele lucrate peste pragurile stabilite.

Pentru o pensie lunară de 3.000 de lei, calculul este următorul: 3.000 ÷ 81 = 37,03 puncte.

Așadar, un angajat are nevoie de aproximativ 38 de puncte acumulate de-a lungul carierei pentru a ajunge la o pensie lunară de 3.000 de lei.

Acest calcul nu include punctele de stabilitate sau alte perioade asimilate (cum ar fi studiile superioare sau stagiul militar), dar oferă o estimare clară a nivelului de contribuție necesar.

Dacă obiectivul este o pensie de 4.000 de lei pe lună, formula rămâne aceeași: 4.000 ÷ 81 = 49,38 puncte.

Rezultă că, pentru a încasa 4.000 de lei lunar, un angajat trebuie să adune aproape 50 de puncte de pensie.

Calculele sunt valabile conform legislației actuale, cu valoarea punctului de referință de 81 de lei. Dacă Guvernul va modifica această valoare toate calculele trebuie refăcute în funcție de aceasta.

În plus, punctele de stabilitate pot crește pensia finală, mai ales pentru cei care au un stagiu de cotizare mai lung de 25 de ani. Cu cât ai mai mulți ani munciți, cu atât vei beneficia de un plus mai consistent la pensie. Pe scurt, pentru o pensie decentă, cheia este numărul de puncte acumulate și continuitatea contribuțiilor.