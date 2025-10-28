Ziua de 1 noiembrie 2025 cade sâmbăta, ceea ce influențează programul Poștei Române și al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Plata pensiilor prin Poșta Română va începe luni, 3 noiembrie, iar distribuirea la domiciliu se va desfășura până pe 15 noiembrie.

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari care își încasează pensia în numerar vor primi sumele începând de marți, 4 noiembrie. Dacă beneficiarii nu se află acasă la momentul livrării, pensia poate fi ridicată de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare, după care sumele nerevendicate se returnează Casei Județene de Pensii conform reglementărilor în vigoare.

Pentru cei 2,6 milioane de beneficiari care au optat pentru plata prin cont bancar, transferurile vor fi efectuate pe 12 și 13 noiembrie 2025, respectând programul obișnuit al CNPP și al băncilor partenere.

În a doua jumătate a lunii, vor fi efectuate și plățile altor beneficii sociale administrate de Ministerul Muncii. Alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile pentru creșterea copilului vor fi virate părinților în intervalul 10-14 noiembrie 2025.

Conform grilei valabile pentru 2025, cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat: 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, 292 lei pe lună pentru copiii între 2 și 18 ani și 719 lei pe lună pentru copiii cu handicap, cu vârsta între 3 și 18 ani.

Indemnizația pentru creșterea copilului va fi plătită începând cu 7 noiembrie 2025, însă în anumite situații administrative sau pentru beneficiarii care nu și-au actualizat la timp datele se poate aplica o reducere de până la 10%.

Potrivit datelor înregistrate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în luna septembrie 2025, de 885.055 persoane, dintre care 837.184 erau pensionari din sistemul public, iar 47.871 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei.

De asemenea, persoanele adulte și copiii cu dizabilități vor primi indemnizațiile de handicap în luna noiembrie, programate pentru 13 și 14 noiembrie 2025, potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).