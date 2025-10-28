Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că, în privinţa reformei pensiilor magistraţilor, nu este încă clar dacă este necesară iniţierea unui nou proiect legislativ sau reluarea procedurii pentru proiectul anterior.

El a explicat că această decizie depinde esenţial de motivarea Curţii Constituţionale a României (CCR), care nu a fost publicată până în prezent.

Liderul Uniunii a subliniat că, fără a avea la dispoziţie toate elementele juridice, nu pot fi trase concluzii privind modificările necesare pentru ca reforma să respecte cadrul constituţional.

Kelemen Hunor a afirmat că există variabile importante ce trebuie analizate, precum procentul stabilit pentru pensia de serviciu sau vechimea minimă cerută. El a explicat că, dacă se va constata că unele prevederi – de exemplu un procent de 70% – nu sunt constituţionale, dar o cotă mai ridicată precum 75% este acceptată, conţinutul proiectului trebuie ajustat în consecinţă.

De asemenea, în cazul în care un interval de 10 ani în care să se majoreze vârsta de pensionare ar fi declarat neconstituţional, dar cel de 15 ani ar fi considerat conform, modificările în acest sens devin obligatorii. Liderul UDMR a punctat că doar după publicarea motivaţiei CCR se va putea stabili cu exactitate ce anume trebuie schimbat, pentru a nu repeta un eşec legislativ.

Hunor a precizat că nu este vorba despre un conflict politic între partidele din coaliţie, ci despre necesitatea respectării procedurilor şi fundamentării corecte a actului normativ, insistând că toate formaţiunile trebuie să manifeste răbdare.

„Nu ştim dacă trebuie un nou proiect sau trebuie, pe proiectul vechi, reluată procedura, fiindcă nu cunoaştem motivarea Curţii Constituţionale şi nu ştim dacă va fi vreo opinie separată, că şi acest lucru este posibil, în care eventual vorbeşte despre fond, fiindcă, dacă noi vom afla că 70% nu este constituţional din venituri, dar 75% da, atunci da, trebuie un nou proiect. Dacă vom afla că nu este ok 10 ani, nu este constituţional, dar 15 ani devine constituţional, atunci trebuie schimbat conţinutul. Deci, poţi să faci un proiect nou când ştii care sunt problemele. Astăzi încă nu ştim care este motivarea Curţii Constituţionale. Nu vreau să par foarte amator. Haideţi să aşteptăm motivarea Curţii. Nu e vorba că suntem de acord sau nu suntem de acord cu PSD. Aici nu e o chestiune între PSD, PNL, PSD, UDMR, şi aşa mai departe. Toţi ceilalţi am spus că trebuie să aşteptăm măcar motivarea Curţii”, a afirmat Kelemen Hunor la Antena 1.

În ceea ce priveşte discuţiile din coaliţie legate de asumarea unei demisii a premierului Bolojan sau depunerea unei moţiuni de cenzură dacă proiectul ar fi din nou respins la CCR, Kelemen Hunor a transmis că încearcă să menţină echilibrul politic şi să evite conflictele inutile.

Acesta a admis că o astfel de posibilitate există oricând în mecanismul democratic, dar a arătat că prioritatea trebuie să fie găsirea unei soluţii legislative corecte.

Liderul UDMR a sugerat că problemele bugetare actuale ar fi putut fi prevenite prin măsuri adoptate mai din timp, precum rectificări adecvate încă din 2023 sau 2024.