Lia Olguța Vasilescu a declarat că PSD este pregătit să acționeze politic în cazul în care legea magistraților nu va fi adoptată în Parlament până la termenul limită. Potrivit acesteia, responsabilitatea pentru blocaj aparține în totalitate premierului Ilie Bolojan, care ar insista asupra unei forme legislative considerate deja neconstituționale.

„Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo. Decizia noastră de astăzi a fost de a-i transmite premierului Bolojan că dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și care știm că va fi declarată neconstituțională și nu acceptă o altă formă de lege, atunci trebuie să-și asume din punct de vedere politic”, a afirmat Vasilescu.

Ea a subliniat că o astfel de asumare politică ar trebui să însemne inclusiv demisia premierului.

„Să plece, asta înseamnă asumare politică. Dacă până la data de 28 noiembrie, când este acel termen care ne face să pierdem fonduri europene (231 de milioane de euro, n.r.), această lege nu trece, automat cineva trebuie să își asume politic acest eșec”, a completat deputata PSD.

Vasilescu a explicat că subiectul pensiilor speciale pentru magistrați a fost discutat în repetate rânduri și că problema persistă de ani de zile, fără o soluție clară. Ea a arătat că PSD a propus dialogul cu reprezentanții magistraților pentru a evita respingerea legii la Curtea Constituțională, însă inițiativa nu ar fi fost susținută de actualul ministru al Justiției.

„Aflăm în spațiul public că PSD e împotriva reformei pensiilor speciale. Cred că vreo șapte guverne până acum au încercat să rezolve această chestiune, la CCR se blochează. Când s-a discutat despre această lege a pensiilor speciale ale magistraților, discuția a fost astfel: haideți să facem un grup de lucru cu magistrații ca să ne asigurăm că trece, altfel, dacă nu îi băgăm în seamă, vor abuza de toate pârghiile pe care le au. Noi am propus să ne întâlnim cu magistrații. În realitate, ministrul Justiției transmite că legea nu poate să treacă dacă legea nu are aviz CSM. Nu se ține cont de asta. Au mai picat legi la CCR din cauză că nu existau avize”, a spus Lia Olguța Vasilescu, în emisiunea lui Ionuț Cristache.

Reprezentanta PSD a insistat că actualul blocaj guvernamental este cauzat de atitudinea premierului și de lipsa de cooperare în cadrul coaliției. Ea a explicat că partidul său a respectat în totalitate angajamentele asumate la intrarea în guvernare, dar că măsurile de reformă sunt întârziate de deciziile unilaterale ale lui Ilie Bolojan.

„Totul e blocat de Bolojan. Noi nu rămânem în această coaliție dacă nu se ține cont chiar de nimic. Pachetul de administrație publică locală, la ora actuală, este blocat. Este blocat pentru că trebuie să treacă și măsurile de reformă economică și măsurile de reformă a administrației centrale. Adică sunt condiții peste care noi nu trecem”, a precizat Vasilescu.

Primarul Craiovei a adăugat că situația actuală arată clar lipsa de progres în activitatea Guvernului. Potrivit acesteia, în timp ce PSD își respectă programul politic, partenerii de coaliție întârzie implementarea reformelor convenite.