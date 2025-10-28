Proiectul de lege ar putea primi aviz favorabil de la Curtea Constituțională dacă sunt respectate cerințele procedurale, inclusiv termenul de avizare de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Toader a precizat că legea va reveni la Guvern, care va decide cum să procedeze. În procesul legislativ, se vor analiza oportunitatea și constituționalitatea actului normativ, iar proiectul va fi din nou supus examinării CCR dacă va fi criticat.

Modificările propuse nu sunt considerate decisive, iar judecătorii Curții Constituționale nu evaluează oportunitatea legii, ci doar conformitatea acesteia cu Constituția și standardele europene.

„Da, este posibil să avem verde de la CCR. Cu precizarea că 70 la sută din net sau 75 la sută din net nu schimbă fundamental datele problemei. (n.red. CCR) n-a analizat fondul ca să putem ști dacă a avut în vedere sau nu probleme de neconstituționalitate intrinseci. Dacă se știe pe surse, mă rog, se știe pe surse și nu ne e greu să înțelegem de unde”, a declarat Tudorel Toader.

Fostul judecător a subliniat că orice lege beneficiază de o prezumție relativă de constituționalitate. Astfel, o lege poate fi considerată neconstituțională din anumite perspective, dar constituțională raportat la alte prevederi din Constituție.

„Aici orice lege are pe de o parte oportunitate, pe de altă parte cerința constituționalității. Ce vor negocia, cum se vor înțelege în coaliție, cum va fi votat proiectul de lege, se va duce din nou la Curtea Constituțională, pentru că, cu siguranță, va fi iarăși criticat”, a spus Toader.

În ceea ce privește posibilitatea unor noi contestații la CCR, Toader a explicat că magistrații ar putea contesta proiectul dacă nu sunt mulțumiți de forma finală, deoarece doresc menținerea statutului actual.

„Poți să spui că o lege e neconstituțională dintr-o anumită perspectivă pentru anumite critici și este constituțională dacă sunt critici de altă natură, însă raportate la altă prevedere din Constituție”, a mai spus acesta.

În schimb, dacă Guvernul se consultă cu magistrații și adoptă varianta acestora, contestațiile acestora ar putea fi evitate. Totuși, opoziția ar putea folosi proiectul ca instrument electoral, considerând că modificarea legislativă devine o pârghie politică.