Pensia minimă garantată în 2025 este de 1.281 lei și se acordă celor care au lucrat și au plătit contribuții la sistemul public de pensii cel puțin 15 ani.

Cum se calculează pensia? Se ține cont de venitul lunar, punctajul obținut și valoarea punctului de pensie. Dacă ai lucrat peste 25 de ani, primești bonusuri suplimentare (puncte de stabilitate). Se consideră stagiu de cotizare perioadele în care ai plătit contribuții la pensie în România sau în alte țări, conform acordurilor internaționale.

Cum se calculează pensia concret?

punctaj lunar = salariul tău brut lunar ÷ salariul mediu brut din luna respectivă

punctaj anual = media punctajelor lunare pe tot anul

punctaj mediu anual = media punctajelor anuale pe toți anii de stagiu complet

pensia finală = numărul total de puncte obținut × valoarea punctului de pensie stabilită prin lege

Astfel, cu cât ai muncit mai mult și ai avut venituri mai mari comparativ cu media, cu atât pensia ta va fi mai mare.

Cum se calculează punctajele pentru pensie (începând cu 1 septembrie 2024):

Punctajul lunar = salariul tău brut din lună ÷ salariul mediu brut folosit la calculul bugetului de pensii. Pentru 2025, salariul mediu brut luat în calcul este 8.620 lei.

Punctajul anual = media punctajelor lunare dintr-un an. Aduni punctele din toate lunile și împarți la 12.

Numărul total de puncte = suma tuturor punctajelor anuale pe care le-ai obținut în toată viața + eventualele puncte de stabilitate. Punctele de stabilitate sunt bonusuri pentru cei care au lucrat mai mult decât stagiul complet de cotizare.

Cum se calculează pensia începând cu 1 septembrie 2024:

Pentru calculul pensiei se folosește valoarea punctului de referință. Aceasta a fost stabilită pornind de la punctul de pensie de 2.032 lei (valabil la 31 august 2024) și raportându-l la stagiul mediu de cotizare de 25 de ani.

Începând cu 2025, majorarea punctului de referință nu poate fi mai mare decât creșterea veniturilor din contribuțiile la pensii sau rata medie a inflației din ultimii 2 ani, se aplică procentul cel mai avantajos pentru pensionar.

Punctajul lunar se calculează astfel: salariul brut lunar realizat (sau venitul asigurat) ÷ salariul mediu brut folosit la calculul bugetului de pensii din anul respectiv. În 2025, valoarea punctului de referință este 81 de lei.

Începând cu 1 ianuarie 2024, pensia minimă este 1.281 lei și va rămâne aceeași și în 2025. Se acordă doar persoanelor care au lucrat și au plătit contribuții la pensie cel puțin 15 ani.

De exemplu, dacă cineva a lucrat 16 ani și pensia calculată este 900 lei, statul dă diferența până la 1.281 lei. Dacă cineva a lucrat 20 de ani și pensia calculată este 1.100 lei, statul completează până la 1.281 lei. Astfel, toți pensionarii care au stagiul minim de cotizare primesc cel puțin 1.281 lei pe lună.

Cum poți completa vechimea pentru pensie?

Dacă vrei să adaugi ani de cotizare pentru pensie, poți încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa de Pensii. Poți alege să plătești pentru o lună până la 6 ani, în funcție de cât ai nevoie, dar nu mai târziu de momentul pensionării. În 2025, contribuția minimă lunară este 1.012,50 lei (25% din salariul minim brut de 4.050 lei). Asta înseamnă 12.150 lei pe an pentru un an complet de cotizare.

Persoanele care au 35 de ani de cotizare și încă 5 ani suplimentari (contributivi sau necontributivi, inclusiv perioada studiilor universitare) pot să se pensioneze cu până la 5 ani mai devreme, fără penalizări. Această opțiune este valabilă dacă au realizat stagiul complet de cotizare. Perioadele necontributive recunoscute ca vechime. Se pot considera ani de cotizare și perioadele în care asiguratul:

a urmat studiile universitare de zi sau alte cicluri legale, cu diplomă;

a făcut serviciul militar sau a fost mobilizat/prizonier;

a primit indemnizații sociale între 2001-2006;

a fost în concediu medical din cauza accidentului de muncă sau boli profesionale;

a fost în concediu pentru creșterea copilului: până la 2 ani pentru copilul sănătos, până la 3 ani pentru copil cu handicap, sau până la 7 ani în cazuri speciale.

Termeni importanți:

Vârsta standard de pensionare: 65 ani pentru bărbați și femei.

Stagiu minim de cotizare: 15 ani (perioada minimă pentru a primi pensie).

Stagiu complet de cotizare: 35 de ani (pentru pensie întreagă și reducerea vârstei de pensionare).

Stagiu de cotizare: perioada totală în care s-au plătit contribuții și perioadele recunoscute ca vechime.

Stagiu contributiv: perioadele în care s-au plătit contribuții la pensie.

Cererea de pensionare se depune personal sau prin reprezentant legal, la Casa de Pensii din raza ta de domiciliu, în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor de pensionare.