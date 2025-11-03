Unele ONG-uri contestă noua lege a pensiilor private, spunând că proiectul duce la „colectivizarea pensiilor românilor”. Organizația Declic a anunțat că va depune un memoriu la Curtea Constituțională pentru a arăta de ce legea ar trebui respinsă. Reprezentanții Declic spun că prin acest memoriu explică că legea limitează dreptul pensionarilor de a decide ce fac cu banii din pensiile private.

Ei au precizat că membrii Declic vor merge rând pe rând la Curtea Constituțională pentru a depune documentul, cu câteva zile înainte ca judecătorii să decidă dacă legea este constituțională. Legea prevede că românii pot retrage doar 30% din contribuțiile lor, iar restul se plătește în tranșe lunare de maximum 1.281 de lei. Comunitatea Declic susține că legea încalcă dreptul de proprietate și transformă cetățenii în beneficiari ai unui sistem controlat de Guvern și de industria financiară.

Președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Alin Iacob, a spus că organizația sa, împreună cu Declic, a lansat o petiție pentru a opri „colectivizarea pensiilor private”. El a menționat că Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională, arătând că proiectul de lege încalcă mai multe articole din Constituție.

Iacob a mai zis că încă din iunie ONG-ul a atras atenția că legea încalcă drepturile participanților și favorizează industria financiară. Potrivit lui, după zeci de ani de contribuții la pensii private, pensionarii vor primi doar sume mici, iar Guvernul și administratorii fondurilor vor decide cât și când primesc banii. El a explicat că legea îi transformă pe pensionari din contributori responsabili în beneficiari dependenți de deciziile altora și că aceasta va face bătrânețea mai grea, nu mai sigură.

Iacob a adăugat că legea a fost aprobată rapid, sub pretextul aderării României la OCDE, fără să fie luate în considerare propunerile cetățenilor. În realitate, OCDE recomandă reguli clare pentru plata pensiilor private, nu o lege care să ia dreptul oamenilor de a decide asupra banilor lor. În plus, 17 state din OCDE permit retragerea integrală a banilor, nu doar a 30%, a precizat petiția ONG-ului.

„Remarcabil, tot astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu prevederile proiectului de lege, considerând că acesta încalcă mai multe articole ale Constituției României, considerând că acesta încalcă mai multe articole ale Constituției României”, a punctat președintele AURSF.

„După zeci de ani de contribuții la pensii private, pensionarii vor primi înapoi firimituri, nu siguranță financiară. Guvernul și administratorii fondurilor de plată vor decide cât, când și cum vor da banii, de parcă ar fi ai lor, nu ai pensionarilor. Această lege ne va transforma din contributori responsabili în beneficiari dependenți de deciziile altora și ne va face bătrânețile mai grele, nu mai sigure. Legea a fost trecută în grabă, sub pretextul aderării României la OCDE, fără a ține cont de propunerile făcute de cei care reprezintă interesele noastre. În realitate, OCDE recomandă un cadru mai clar pentru plata pensiilor private, nu o lege care să confiște dreptul cetățenilor de a decide asupra propriilor bani. În plus, 17 state din OCDE permit, în diferite forme, și retragerea 100% a banilor, nu doar a 30%”, se arată în petiția ONG-ului.

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în discuții legate de legea care stabilește cum se plătesc pensiile din Pilonul II și III. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituțională un memoriu „amicus curiae”, prin care încearcă să convingă Curtea că legea este constituțională.

APAPR susține că noua lege este în conformitate cu Constituția și cu modul inițial în care a fost creat sistemul de pensii private. Asociația explică că dreptul participanților asupra banilor din fondurile de pensii nu este absolut, ci reglementat, iar scopul acestor bani este să asigure pensia privată, nu să fie disponibili pentru retrageri unice.

APAPR afirmă că legea nu schimbă regulile „în timpul jocului”, ci reprezintă o dezvoltare normală a sistemului, prevăzută încă din legislația de bază. Încă de la înființarea pensiilor private, regulile au prevăzut plata banilor în tranșe pe o perioadă cât mai lungă, pentru a completa pensia de stat. Plata integrală sau eșalonată pe maximum cinci ani a fost doar o soluție temporară, aplicabilă până la apariția unei legi speciale.

Judecătorii Instanței Supreme au decis recent să trimită proiectul de lege privind plata pensiilor private la Curtea Constituțională, deoarece legea aduce schimbări în modul de plată a pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3.

Proiectul adoptat de Camera Deputaților prevede că cei care aleg să retragă bani din Pilonul 2 vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul va fi plătit în tranșe pe opt ani. Excepție fac bolnavii de cancer, care pot primi toată suma odată. De asemenea, persoanele cu un fond mai mic decât valoarea a 12 indemnizații sociale lunare pot primi toată suma sub formă de plată unică.

Judecătorii de la Instanța Supremă, reuniți în Secțiile Unite, au decis în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională pentru că legea ar putea fi neconstituțională. Ei consideră că cetățenii trebuie să aibă o lege clară și previzibilă privind drepturile lor la pensie și că este important ca legea să fie verificată înainte de a fi aplicată, pentru a evita efecte negative în masă asupra oamenilor.

Magistrații au precizat că, după ce au analizat legea, au constatat că aceasta nu respectă criteriile de claritate, accesibilitate, precizie și previzibilitate, și nici principiile legalității și proporționalității în privința reglementării infracțiunilor și contravențiilor prevăzute de lege.