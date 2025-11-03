Conform datelor INS, pensia medie în trimestrul II al anului 2025 este de 2.932 de lei. Pe baza creșterilor anterioare și a proiecțiilor statistice, experții estimează cum vor arăta veniturile seniorilor în următorii ani. Această perspectivă oferă tinerilor și viitorilor pensionari o idee despre nivelul de trai la care se pot aștepta peste aproximativ două decenii.

Proiecțiile indică o creștere constantă a pensiei medii, astfel:

2026: 3.078,60 lei

2027: 3.232,53 lei

2028: 3.563,87 lei

2029: 3.742,07 lei

2030: 3.929,17 lei

2031: 4.125,63 lei

2032: 4.331,91 lei

2033: 4.575,91 lei

2034: 4.575,74 lei

2035: 5.014,74 lei

2036: 5.265,47 lei

2037: 5.295,20 lei

2044: 7.409,05 lei

Aceste valori indică un trend de creștere graduală a pensiei medii, însă prognozele nu iau în considerare posibilele modificări legislative sau economice care ar putea influența sistemul de pensii pe termen lung.

În ciuda estimărilor pozitive, numeroși pensionari se confruntă cu dificultăți în accesarea drepturilor lor. Peste 60.000 de români au depus acțiuni în instanță împotriva Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), reclamând erori în deciziile de recalculare a pensiilor.

Principalele nemulțumiri ale pensionarilor vizează întârzierile semnificative în procesarea cererilor și imposibilitatea obținerii documentelor necesare pentru dovedirea veniturilor pe parcursul carierei. Această situație generează frustrări pentru persoanele vizate, care se văd nevoite să aștepte luni întregi pentru soluționarea dosarelor lor.

Profesorul universitar Gheorghe Caraiani a explicat amploarea problemei, subliniind că recalcularea pensiilor a devenit un subiect central pentru zeci de mii de pensionari din România.

„La acea mare recalculare, unde s-au luat în calcul mai multe criterii, pentru mine s-a luat decizia din 2017, nu s-a luat decizia din martie 2024. De-asta v-am spus că procesul a fost complicat. Multe persoane cer banii din urmă. Câte cheltuieli sunt? Avocat, avocați, judecătorii sunt sufocați în procesele acestea. Dați-vă seama, dacă nu o fi crescut numărul lor. Întârzierile în soluționarea cererilor sunt un fapt obișnuit. Pensionarii așteaptă luni întregi pentru un răspuns, iar în unele cazuri nu primesc niciun răspuns”, a precizat specialistul.

Litigiile multiple afectează atât pensionarii, cât și sistemul judiciar. Practic, instanțele sunt suprasolicitate de mii de cereri care, în mod normal, ar putea fi soluționate rapid dacă procesul de recalculare ar funcționa corect. Aceasta creează blocaje administrative și costuri suplimentare pentru cetățeni, inclusiv taxe pentru avocați și alte cheltuieli asociate procedurilor judiciare.

De asemenea, întârzierile prelungite în acordarea pensiilor afectează stabilitatea financiară a persoanelor în vârstă. Mulți dintre cei vizați depind exclusiv de aceste venituri pentru a acoperi cheltuielile curente, iar întârzierile pot genera dificultăți semnificative în gestionarea bugetului familial.

Specialiștii atrag atenția că fără o eficientizare a procesului de recalculare și digitalizarea documentelor, aceste probleme vor continua să afecteze mii de pensionari în fiecare an. În prezent, sistemul administrativ și cel judiciar trebuie să gestioneze simultan creșterile pensiilor estimate și rezolvarea litigiilor existente, ceea ce generează presiuni suplimentare asupra instituțiilor implicate.