George Moț a explicat că, în spațiul public, autoritățile și reprezentanții industriei pensiilor private au început să repete mesajul potrivit căruia „pensia privată nu este un depozit bancar”.

El consideră însă că nimeni nu a afirmat vreodată contrariul, iar această formulare reprezintă o eroare logică de tip strawman (sau „om de paie”), o distorsionare a unui argument real pentru a fi combătut mai ușor.

Potrivit lui Moț, scopul acestei abordări ar fi acela de a distrage atenția de la problema esențială: modul în care este reglementat dreptul cetățeanului de a decide asupra propriei pensii.

„Ai auzit vreodată de expresia strawman (oameni de paie)? Este o eroare logică informală care apare atunci când o persoană simplifică excesiv sau prezintă greșit un argument real. Această versiune denaturată – „omul de paie” – este mai ușor de combătut. În loc să abordeze argumentul original, persoana atacă această caricatură, pretinzând apoi că a respins cu succes poziția inițială a oponentului. Această abordare au adoptat-o pe rând autoritățile și industria pensiilor private când au început să strige la unison în spațiul public că pensia privată nu este un depozit bancar. Dar nimeni nu a susținut vreodată acest lucru…”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Expertul a precizat că adevărata miză se află la articolul 60, alineatul 4, din proiectul legislativ aflat în discuție. În forma actuală, guvernul ar urma să stabilească nivelul pensiei lunare și modul de indexare, chiar dacă sumele provin din profitul obținut prin investirea activului personal al participantului.

El a arătat că autoritățile și industria nu doresc ca această indexare să fie automată sau decisă de participant, ci doar la discreția guvernului. Restul profitului ar urma să fie încasat abia la finalul perioadei de plată.

„De la ce vor să distragă atenția și care este argumentul real pentru care au creat acest „om de paie” este legat de propunerea ca cetățeanul să decidă nivelul pensiei lunare și al indexării anuale a acesteia cu profitul obținut din investirea activului personal. Pentru că autoritățile și industria vor de fapt ca guvernul să stabilească nivelul pensiei tale lunare (art. 60 alin. 4). De asemenea, nu vor să existe posibilitatea indexării anuale a pensiei cu profitul obținut. Orice indexare va fi decisă exclusiv de Guvern la discreția acestuia, chiar dacă se face din profitul tău. Iar ceea ce rămâne din acest profit îl vei încasa doar la finalul perioadei de plată. Aceasta este problema reală pe care autoritățile, industria și alte asociații profesionale cu interes în domeniu au decis să o distorsioneze în acest om de paie numit „pensia privată nu este depozit bancar””, spune Moț.

În opinia sa, legea ar trebui să prevadă doar niveluri minime pentru plata lunară și perioada de acordare, dar decizia finală asupra graficului de plată să rămână la participant. Totodată, Moț propune ca în lege să fie introdus expres dreptul cetățeanului de a dispune de profitul anual pentru indexarea propriei pensii private.

El a subliniat că discuția nu are legătură cu depozitele bancare, ci cu dreptul individual de a administra sumele acumulate. „Este vorba despre dreptul cetățeanului de a decide singur valoarea pensiei și perioada de plată, cu respectarea unor limite stabilite de lege”, a arătat George Moț.

Specialistul a menționat că propunerea privind articolul 60 face parte dintr-un set mai amplu de modificări pe care le-a transmis, începând cu 19 august, către prim-ministru, Ministerul Muncii, ASF și principalele partide parlamentare — PNL, PSD, USR și UDMR.