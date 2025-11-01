Proiectul legislativ își propune să alinieze legislația românească la standardele europene, prin protejarea șoferilor de efortul fizic suplimentar și riscurile asociate manipulării mărfurilor.

Autorii susțin că o delimitare clară între atribuțiile șoferului și obligațiile beneficiarilor de transport ar contribui la reducerea accidentelor și la o mai bună respectare a timpilor de odihnă, în conformitate cu normele europene privind transportul rutier.

Potrivit proiectului, angajatorii, beneficiarii transportului, furnizorii de mărfuri sau intermediarii nu vor mai putea solicita șoferilor să participe la operațiunile de încărcare sau descărcare. Această responsabilitate va reveni exclusiv beneficiarilor sau furnizorilor mărfurilor.

Documentul precizează că excepții vor exista doar pentru transporturile specializate, cum ar fi cele de combustibili, materiale în vrac, betoane sau animale vii, unde participarea șoferului este justificată prin natura specifică a încărcăturii.

În motivarea proiectului se menționează că mulți conducători auto sunt obligați să participe la descărcarea mărfurilor, deși această activitate nu face parte din atribuțiile profesionale stabilite.

Inițiatorii avertizează că astfel de practici duc la epuizare fizică, accidente de muncă, prelungirea nejustificată a timpului de lucru și chiar la încălcarea reglementărilor privind perioadele de odihnă și conducere.

Totodată, proiectul subliniază că eliminarea obligativității descărcării de către șoferi ar reduce conflictele dintre transportatori, angajatori și clienți, asigurând condiții de muncă mai sigure și mai clare.

Inițiatorii au invocat situația din mai multe state europene. În Germania, Codul Comercial (HGB) stabilește că expeditorul este responsabil pentru încărcarea, fixarea și descărcarea mărfurilor, deși părțile pot conveni altfel prin contract. Practic, șoferii pot participa la descărcare doar dacă există o clauză specifică.

Spania are o lege în vigoare din 2 decembrie 2022 care interzice conducătorilor de vehicule de peste 7,5 tone să efectueze operațiuni de încărcare sau descărcare. Portugalia merge și mai departe, aplicând sancțiuni pentru companiile care îi obligă pe șoferi să manipuleze marfa.

În Franța, subiectul se află încă în faza de discuții sindicale, fără o reglementare clară. Italia a introdus, prin Decretul-Lege nr. 73/2025, norme privind timpul de așteptare pentru încărcare și descărcare, axate pe compensarea șoferilor pentru întârzieri, fără o interdicție explicită a descărcării.