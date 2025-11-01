Obligația este valabilă doar până la 31 martie 2026 inclusiv, perioadă în care condițiile de drum sunt adesea afectate de ceață, ploi sau ninsoare. Poliția menționează că această regulă se aplică anual în sezonul rece, tocmai pentru a preveni accidentele cauzate de vizibilitatea scăzută.

„Nerespectarea acestei obligații constituie abatere contravențională și se sancționează conform legislației în vigoare”, atenționează oamenii legii.

Pe lângă aprinderea farurilor, șoferii trebuie să folosească pneuri de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu polei, gheață sau zăpadă. Poliția avertizează că lipsa echipării corespunzătoare poate pune în pericol nu doar viața șoferului, ci și siguranța celorlalți participanți la trafic.

Inspectoratul General al Poliției le recomandă șoferilor să verifice funcționarea farurilor înainte de a porni la drum și să evite manevrele riscante sau depășirile neasigurate. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să mențină o distanță mai mare între vehicule și să adapteze viteza la condițiile meteorologice.

Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderiță, a explicat că decizia a fost luată pentru a limita riscul producerii de accidente în contextul vremii instabile din această perioadă. Ea a precizat că măsura se aplică în fiecare an, iar șoferii care nu respectă obligația pot fi sancționați.

Potrivit acesteia, în primele zile de la introducerea măsurii, conducătorii care circulă fără faruri vor primi avertismente, nu amenzi. Ulterior, nerespectarea regulii va fi sancționată conform legislației rutiere în vigoare.

„Măsura se întreprinde anual în perioada rece a anului. Șoferii care vor circula cu farurile neconectate se vor alege cu o avertizare din partea inspectorilor de patrulare. De asemenea, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteorologice de drum și să păstreze o distanță mai mare între autovehiculele aflate în trafic”, a spus Oxana Toderiță.

În plus, Poliția le recomandă pietonilor să traverseze doar pe la trecerile marcate și să se asigure că sunt vizibili pentru conducătorii auto, mai ales în condiții de lumină slabă. Un comportament preventiv, atât din partea șoferilor, cât și a pietonilor, este esențial pentru reducerea numărului de accidente în sezonul rece.