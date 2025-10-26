Conform ANM, luni, 27 octombrie 2025, spre seară și noaptea, cerul se va înnora treptat din vest și va cuprinde aproape toate regiunile. Se vor semnala precipitații sub formă de ploaie în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și izolat în Oltenia, Moldova și posibil Muntenia. La munte, în special la altitudini peste 1.400 m, vor apărea ninsori și lapoviță, mai ales în a doua parte a intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în timpul zilei, cu precădere în nord-vest, centru, sud și la munte, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h. Din orele serii, vântul se va intensifica pe crestele montane, cu rafale de peste 70–90 km/h, mai ales în nordul Carpaților Orientali.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade, iar minimele între -1 și 10 grade, cele mai scăzute valori fiind în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse, va fi ceață.

În Capitală, regimul termic va fi apropiat de normal pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros în prima parte a zilei, cu ploi slabe trecătoare, apoi va deveni variabil, dar se va înnora din nou pe timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare ziua (rafale de 35–40 km/h). Temperatura maximă va fi în jur de 16 grade, iar cea minimă între 3 și 5 grade.

Prognoza meteo 28 octombrie – 1 noiembrie 2025: răcire temporară, apoi vreme frumoasă și temperaturi în creștere

Marți, 28 octombrie 2025

Vremea se va răci ușor, fiind în general închisă în nordul și centrul țării, unde vor fi precipitații locale ziua și izolat noaptea. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe pe spații restrânse, mai ales în prima parte a zilei în est și sud-est. La munte, la altitudini de peste 1.400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane (70–90 km/h), iar local și temporar în zona joasă (45–60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, iar minimele între 0 și 9 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre -1 grad. Izolat va fi ceață.

București: Cerul va avea înnorări temporare în prima parte a zilei, apoi se va degaja. Vântul va avea intensificări ușoare ziua (rafale de 40–45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar minima de 1–4 grade.

Vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și doar izolat ploi slabe la începutul zilei în nordul țării. În zonele montane înalte din nordul Carpaților Orientali se pot semnala precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 21 de grade, iar minimele între -3…-1 grad în depresiunile estice din Transilvania și până la 10 grade în dealurile vestice și pe litoral. Izolat va fi ceață.

București: Vreme frumoasă, cer variabil spre senin, vânt slab și moderat. Maxima zilei va fi de circa 19 grade, iar minima 2–5 grade.

Vremea va fi în general frumoasă și ușor mai caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări doar în extremitatea de nord a țării, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 12 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceață.

București: Cer variabil, vânt slab și moderat. Maxima va fi în jur de 21 grade, iar minima 4–6 grade.

Vremea se va menține frumoasă în primele două zile, apoi va crește probabilitatea de ploaie în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile climatologice pentru această perioadă, inițial în toate regiunile, apoi mai ales în sud și vest.