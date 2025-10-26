În est și sud-est, soarele își face apariția sporadic, iar temperaturile se situează peste valorile normale pentru această perioadă, urcând până la 18–19 grade. În sudul țării se răcește ușor, iar vântul se intensifică în Moldova, Dobrogea și pe crestele montane.

Potrivit ANM, în Dobrogea și Bărăgan, vremea este schimbătoare, cu un vânt mai puternic și temperaturi care ajung la aproximativ 19 grade la amiază.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, mercurul urcă până la 18–19 grade după prânz, cu perioade de soare și înnorări, posibil câțiva stropi de ploaie, în timp ce vântul se intensifică treptat. În nordul Moldovei și Bucovina, cerul se înnorează, vin câteva ploi, iar vântul face atmosfera agitată. Temperaturile cresc ușor față de ieri, atingând în jur de 18 grade la Botoșani.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, vremea se menține neplăcută, cu cer înnorat și ploi intermitente pe parcursul zilei. Temperatura maximă la amiază va fi de aproximativ 16 grade.

În vestul țării, atmosfera rămâne închisă, cu ploi pe tot parcursul zilei, iar vântul se intensifică pe timpul nopții în Banat. Temperaturile vor ajunge până la 16 grade. În Transilvania, cerul este înnorat, cu ploi în special în vestul regiunii, iar la munte, la altitudini mari, se pot semnala lapoviță și ninsoare. La Alba Iulia, după prânz, se vor înregistra până la 17 grade.

Oltenia va avea o zi mohorâtă, cu nori persistenți și câteva ploi slabe, care continuă și pe timpul nopții, însoțite de intensificarea vântului. La amiază, temperaturile se situează în jur de 16 grade, ușor mai scăzute față de ieri.

În sud, cerul rămâne acoperit de nori, vântul se intensifică și vor fi ploi slabe. Temperaturile maxime vor atinge 18 grade la amiază.

Vremea în București

Astăzi, în București se răcește ușor, cu o zi mohorâtă și posibili stropi de ploaie dimineața și seara. Temperatura maximă va ajunge la 17 grade la amiază, iar pe timpul nopții cerul va rămâne noros, cu câteva ploi și o temperatură minimă de 10 grade.

Vremea la munte

La munte, cerul va fi înnorat, cu ploi slabe pe parcursul zilei. La altitudini mari sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul se va intensifica ușor în zonele de creastă.