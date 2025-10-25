Meteorologul Florinela Georgescu a explicat că, în Capitală, cerul va fi predominant noros atât pe timpul nopții, cât și pe parcursul zilei de mâine, cu condiții de ploaie. Temperaturile vor fi scăzute, cu valori de aproximativ 6–7 grade dimineața și maxime de 16 grade după-amiază. În întreaga țară, vremea va rămâne mai rece decât media obișnuită pentru această perioadă, atât mâine, cât și în următoarele două zile, până marți.

„În Capitală, atât la noapte cât și mâine, cerul va fi mai mult noros și se mențin condițiile de ploaie. Mâine dimineață, o temperatură în jurul a 6, 7 grade, iar după-amiază, doar în jurul a 16 grade. O vreme deci destul de rece, de altfel în toată țara temperaturile vor fi, mâine, dar și în următoarele 2 zile, deci până marți, mai scăzute decât normalul acestei perioade. Mâine se vor situa în general între 11 și 15 grade în Transilvania și Oltenia, iar în celelalte regiuni între 14 și 18 grade, poate izolat mai ridicate în Dobrogea. Luni și marți, temperaturile vor fi asemănătoare cu cele despre care vorbeam pentru mâine. Este însă posibil ca luni vremea să se mai răcească în jumătatea de Nord a teritoriului, adică să fie mai multe zonele cu temperaturile acelea între 11 și 14 grade,” a explicat meteorologul ANM Florinela Georgescu.

În Transilvania și Oltenia, maximele se vor încadra între 11 și 15 grade, în timp ce în celelalte regiuni vor fi între 14 și 18 grade, cu valori posibil mai ridicate izolat în Dobrogea. Luni și marți temperaturile vor fi similare cu cele de mâine, cu posibilitatea unei răciri mai accentuate în jumătatea de nord a țării, unde maximele se vor situa între 11 și 14 grade.

Florinela Georgescu a precizat că temperaturile scăzute vor fi însoțite de precipitații, iar în majoritatea regiunilor țării, condițiile de ploaie se vor menține pe parcursul celor trei zile. În zonele montane, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mixte, combinând ploaia cu lapovița și ninsoarea.

În concluzie, întreaga țară va traversa o perioadă cu vreme rece și instabilă, cu ploi persistente, ceea ce recomandă atenție sporită pentru cei care se află în aer liber și pregătirea locuințelor pentru temperaturile scăzute.

„Va fi și un interval cu ploaie. Toate aceste 3 zile, cam în toate regiunile țării, se vor menține condițiile de ploaie și pe fondul vremii reci, în zona montană, la peste 1.500m, precipitațiile vor fi mixte,” a precizat meteorologul.

Meteorologul a precizat că, începând de miercuri, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată. Se așteaptă o diminuare a precipitațiilor și o creștere a temperaturilor, în special în regiunile sudice, unde valorile termice ar putea ajunge spre 20 de grade începând de miercuri și mai ales în zilele de joi și vineri.