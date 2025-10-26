La București, duminică, va avea loc sfințirea picturii Catedralei Naționale – considerată cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Evenimentul este așteptat să adune aproximativ zece mii de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, printre care se vor număra președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan.

După o perioadă de 15 ani de construcții, duminică, 26 octombrie, chiar de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, va fi inaugurată Catedrala Națională. Proiectul, inițial controversat, a stârnit reacții critice din partea unei părți a societății, care a susținut că fondurile uriașe investite ar fi putut fi direcționate către spitale sau alte proiecte publice esențiale.

Catedrala Națională, impunătoare prin cei 127 de metri ai săi și considerată cea mai mare biserică ortodoxă din lume, a fost realizată cu o investiție de peste 200 de milioane de euro. Finanțarea a provenit atât din donațiile credincioșilor, ale companiilor și ale persoanelor private, cât și din resursele Patriarhiei și contribuțiile statului, prin alocări anuale de la Guvern, primării și consilii județene.

Slujba Sfintei Liturghii, săvârșită între orele 7:30 și 10:00 de un sobor format din trei ierarhi ai Capitalei, 67 de preoți trimiși de eparhiile Patriarhiei Române și 12 diaconi, va deschide programul religios al zilei. După aceasta, de la ora 10:30, va fi oficiată Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, condusă de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, alături de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Manifestarea se desfășoară într-un moment cu dublă semnificație: marcarea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și un secol de existență a Patriarhiei Române. Ceremonia va fi transmisă în direct de posturile TVR și Trinitas TV.

Conform programului liturgic, accesul la închinare va începe cu cei 2.500 de invitați oficiali prezenți în interiorul Catedralei, care vor intra primii în Sfântul Altar. Ulterior, vor urma grupurile venite din diferite eparhii, iar publicul larg, credincioșii, vor putea pătrunde în lăcaș după ora 20:00.

Pe esplanada din fața Catedralei Naționale vor putea participa la slujbă doar grupurile organizate de pelerini veniți din eparhiile țării, aproximativ 8.000 de persoane. Aceștia vor urmări ceremonia pe ecranele amplasate lângă treptele de acces în lăcaș.

Restul credincioșilor vor putea asista la slujbă din zona aflată în afara perimetrului Catedralei Naționale, vizavi de ansamblu, unde vor fi instalate ecrane suplimentare pentru transmiterea ceremoniei.

După încheierea Sfintei Liturghii, la ora 10:00, și a slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale, la ora 12:30, accesul credincioșilor în Sfântul Altar se va realiza într-o manieră organizată: mai întâi vor pătrunde invitații oficiali prezenți în interiorul lăcașului, iar apoi grupurile organizate de pelerini din eparhii, care au asistat la slujbă pe esplanada din fața treptelor Catedralei.

Credincioșii aflați în afara perimetrului Catedralei Naționale vor putea intra la rândul de închinare în Sfântul Altar abia după ora 20:00, moment estimat după ce invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii își vor fi încheiat accesul în interior.

Accesul pelerinilor la ceremonia de sfințire este permis numai în baza unui act de identitate. La sosire, aceștia vor primi un ecuson pe care trebuie să-l poarte pe tot parcursul evenimentului; fără acesta, intrarea pe esplanadă nu le va fi permisă.

Ortodoxii pelerini vor avea posibilitatea să se închine în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele ce urmează, până pe 31 octombrie, inclusiv pe durata nopții.

Duminică, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla la București, unde va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale și va avea, de asemenea, o întâlnire oficială cu președintele României, Nicușor Dan.

Duminică, de la ora 6:00, peste 800 de jandarmi vor asigura ordinea la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale, fiind amplasați în zonele strategice pentru a ghida și sprijini participanții pe parcursul evenimentului.

Jandarmeria Capitalei anunță că, începând cu ora 7:00, participanții vor putea pătrunde la eveniment prin trei puncte de acces: intrarea de la Paraclisul Bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur” și cele două intrări aflate pe strada Izvor.

Organizatorii precizează că, pe durata slujbei, accesul în interiorul Catedralei va fi rezervat exclusiv invitaților oficiali, în timp ce piațeta Catedralei va fi destinată doar grupurilor organizate de pelerini provenind din eparhiile din țară.

Persoanele care nu fac parte din grupurile organizate, fie că vin din București sau din alte localități, vor putea urmări evenimentul din afara perimetrului Catedralei, adică în Piața Arsenalului sau pe partea carosabilă de pe strada Izvor și Calea 13 Septembrie.

Intrarea acestor persoane în interiorul Catedralei va fi permisă doar după ora 20:00, sub coordonarea jandarmilor, prin punctul de acces principal de pe strada Izvor. Rândul de așteptare se va forma pe trotuarul Căii 13 Septembrie, paralel cu gardul Palatului Parlamentului.

La aceste slujbe, participanții vor fi ghidați și sprijiniți de voluntarii desemnați de organizatori.

Jandarmeria Capitalei îi sfătuiește pe cei care vor participa la slujbă să manifeste răbdare și respect, să urmeze indicațiile jandarmilor și regulile stabilite de organizatori, să aibă grijă de obiectele personale pentru a evita furturile și ca părinții să acorde o supraveghere atentă copiilor.

Dacă observă acte antisociale, participanții sunt încurajați să se adreseze imediat jandarmilor din apropiere sau să apeleze serviciul de urgență 112.

Tot în scopul asigurării siguranței publice, jandarmii sfătuiesc participanții să evite aducerea bagajelor sau genților voluminoase, să nu se implice în conflicte care ar putea perturba ordinea și liniștea publică și să se ferească de orice comportament violent, verbal sau fizic, care ar încălca legea.

Jandarmii atenționează că este strict interzis și constituie infracțiune ca persoanele să participe la adunările publice având asupra lor arme de orice tip, materiale explozive sau inflamabile, substanțe iritant-lacrimogene sau paralizante, dispozitive electrice de șoc ori orice alte obiecte care ar putea fi folosite pentru acte violente sau pentru perturbarea desfășurării normale a evenimentului.