Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că modernizarea Armatei Române rămâne o prioritate națională, iar fondurile alocate vor sprijini atât pregătirea militarilor, cât și dezvoltarea industriei naționale de apărare, creând astfel noi locuri de muncă pentru economie. El a mai precizat că protecția României este consolidată de parteneriate solide, construite prin implicarea constantă a militarilor români în teatrele de operațiuni, iar recunoașterea publică a Armatei ca cea mai apreciată instituție reflectă profesionalismul și competența structurilor militare.

”Modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi de aceea România investeşte în modernizarea Armatei Române. Şi în anii precendenţi, şi în anii care vor veni vom aloca suficente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi vom fi suficient de inteligenţi pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă şi în industria naţională de apărare şi să dezvolte această industrie şi implicit să aducă locuri de muncă pentru economia naţională”, a afirmat preşedintele României. România este protejată deoarece are mai mulţi parteneri. ”România este protejată azi pentru că avem nişte parteneri şi avem nişte parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioşi în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operaţiuni. Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituţia Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituţie din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, a afirmat sâmbătă, la Iași, cu prilejul Zilei Armatei Române, că deși discuțiile despre război sunt frecvente, curajul este mai puțin abordat. El a subliniat că dezinformarea și frica încearcă să submineze unitatea națională, însă armata rămâne o instituție pregătită pentru cele mai dificile scenarii și dedicată menținerii păcii.

„Sunt locuri în România care par că au fost făcute pentru a ne aminti cine suntem. Iașul este unul dintre ele. Un oraș al începuturilor, al rezistenței și al renașterii. De aici, din inima Moldovei s-au ridicat de multe ori curajul și speranța unei țări întregi. De Ziua Armatei Române îi cinstim pe cei care au făcut posibilă libertatea noastră. Eroii care, în urmă cu 81 de ani, au eliberat ultima palmă de pământ românesc, dar și pe cei care acum poartă uniforma și își fac datoria în tăcere, știind că cineva veghează”, a spus el.

Șeful Armatei a evidențiat că, deși dezinformarea și teama încearcă să slăbească unitatea națională, armata rămâne o instituție pregătită pentru cele mai dificile situații și dedicată menținerii păcii.

„E hotărârea de a merge înainte chiar și atunci când e greu. Trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj. În jurul nostru se duc și alte lupte – pentru adevăr. Dezinformarea și frica încearcă să slăbească ceea ce ne unește, dar armata rămâne o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă pentru pace”, a subliniat el.

Oficialul a precizat că investițiile în personal sunt completate de dotări moderne, tehnică avansată și programe de instruire. Exercițiile desfășurate atât în țară, cât și împreună cu partenerii din Alianță demonstrează că armata este capabilă și adaptată. Fiecare zi de pregătire contribuie la o forță armată mai bine instruită și echipată, iar munca militarilor, adesea în condiții dificile și departe de familie, este apreciată și face ca România să fie mândră de aceștia.

El a subliniat că, la fel cum Iașiul a fost scutul țării, armata rămâne astăzi un simbol de stabilitate, încredere și demnitate.