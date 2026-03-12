Patriarhia Română a anunțat joi, 11 martie, că deschiderea Catedralei Naționale pentru slujbele de Paști a fost anulată, așa cum era inițial prevăzut. Decizia vine ca urmare a cererii pictorilor, care au semnalat că lucrările din interior nu pot fi finalizate în timp ce credincioșii participă la slujbe.

În schimb, procesiunea de Florii va avea loc, în premieră, începând de la Catedrala Națională.

Până la vară, va fi organizată doar o singură slujbă pe platoul din fața Catedralei, cea din „Sâmbăta lui Lazăr” (4 aprilie 2026), începând cu ora 15:00, cu o zi înainte de „Duminica Floriilor”.

După aceasta, va începe procesiunea de Florii, la ora 16:00, care se va desfășura de la esplanada Catedralei Naționale până la Catedrala Patriarhală, pe Colina Bucuriei, către Piața Unirii. Traseul și programul complet vor fi comunicate ulterior.

Reprezentanții Patriarhiei au precizat că pelerinii care doresc să participe la slujba Vecerniei vor putea intra pe esplanadă începând cu ora 14:30.

Patriarhia a mai transmis că, în interiorul Catedralei Naționale, mai trebuie finalizați aproximativ 9.600 de metri pătrați din totalul de 25.000 de metri pătrați, care urmează să fie acoperiți cu mozaic.

În prezent, se montează mozaicurile de pe pereții verticali din pronaos și se completează reprezentările noilor sfinți români pe pilaștrii acestuia.

De asemenea, la cererea Patriarhului Daniel, a fost demarat un al doilea front de lucru în demisol, unde se amenajează un paraclis cu o suprafață egală cu cea a Catedralei din Timișoara. Aceste măsuri vin să asigure finalizarea picturii și mozaicurilor înainte ca interiorul să fie redeschis credincioșilor.