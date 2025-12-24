Patriarhia Română informează că, între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic între orele 9:00 și 17:00. În această perioadă a sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou și Botezul Domnului, pelerinii și vizitatorii din țară și din străinătate vor putea să participe la slujbe și să se închine în Catedrala Națională.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Catedrala Mântuirii Neamului (sau Catedrala Națională) este o biserică aflată încă în construcție, situată în București, pe vechiul Deal al Arsenalului (Calea 13 Septembrie, nr. 4-60, Sectorul 5). Va fi cea mai mare biserică ortodoxă din România (ca dimensiuni) și va deveni catedrala patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române.

După definitivarea noului amplasament al lăcașului de cult, Biserica Ortodoxă Română a organizat un concurs pentru alegerea proiectantului general al catedralei. Concursul a fost câștigat (3 iulie 2010) de firma Vanel Exim din Bacău (care a construit, printre altele, Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău). Proiectul câștigător avea o valoare totală a devizului de execuție a catedralei de circa 100 de milioane de euro.

Conform proiectului, ansamblul Catedralei se întinde pe 11 hectare pe terenul amplasat în apropiere de Palatul Parlamentului, la vest de acesta. Înălțimea totală a catedralei va fi de 120 de metri, clădirea având 120 m lungime, 70 m lățime. Suprafața construită la sol este de 13.668 metri pătrați, suprafața desfășurată construită totală este de 52.530 metri pătrați, iar suprafața utilă totală este de aproape 36.900 metri pătrați. Această construcție are o structură de beton armat, cu ziduri de cărămidă, și va fi asigurată împotriva cutremurelor de peste 8 grade pe scara Richter. Dimensiunile foarte mari vor permite ca în interiorul catedralei să poată intra circa 5.000 de credincioși.

Calendarul lucrărilor de construcție a fost respectat aproape în totalitate:

noiembrie 2017 – finalizarea lucrărilor de zidire la nava principală și balcoanele interioare până la cota +45,00 m;

aprilie 2018 – finalizarea lucrărilor de zidire la turlele secundare, cota +62,00 m;

iunie 2018 – finalizarea lucrărilor de zidire la turla clopotniță, cota +75,50 m;

iulie 2018 – finalizarea lucrărilor de zidire la turla principală (Pantocrator), cota +106,00 metri;

septembrie 2018 – structura metalică a acoperișului şi realizarea învelitorii acestuia;

noiembrie 2018 – finalizarea catapetesmei și sfințirea altarului noii Catedrale Naționale;

2019-2024 – finalizarea învelitorilor turlelor și pictarea integrală a catedralei (inclusiv mozaicurile).