Reguli mai stricte pentru românii care merg în Grecia. Anunț făcut direct pentru țara noastră: Încercăm să ne protejăm copiii

Grecia introduce din iunie reguli mai stricte pentru turismul de masă în insulele aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pentru protejarea patrimoniului cultural și gestionarea supraaglomerării. Măsurile se aplică vizitatorilor locali și străini, în cadrul unor reforme menite să limiteze impactul turismului asupra mediului și infrastructurii.

Ministrul adjunct de Interne pentru Macedonia și Tracia, Konstantinos Gkioulekas, a anunțat că noile reguli care vor limita turismul de masă în zonele aglomerate din Grecia vor intra în vigoare din iunie și vor ajuta la protejarea patrimoniului cultural. El a afirmat că apreciază turiștii români care își petrec vacanțele în Grecia.

Oficialul grec a explicat că regulile sunt pentru toți vizitatorii, atât greci, cât și străini, și că scopul lor este protejarea patrimoniului cultural și a copiilor care locuiesc sau vizitează Grecia. El a mai spus că turiștii pot vizita Grecia în continuare și se pot bucura de vacanță dacă respectă aceste reguli. El a spus că are o imagine foarte bună despre turiștii români, pe care i-a descris ca fiind respectuoși, mai ales când vizitează bisericile și alte locuri de cult din Grecia.

Totodată, el a afirmat că România este importantă pentru Grecia, amintind legăturile istorice dintre cele două țări. El a spus că grecii își arată recunoștința față de români pentru sprijinul acordat în istoria luptei pentru independența Greciei. Oficialul grec a menționat că este onorat că evenimentul are loc într-o clădire istorică legată de semnarea acordului de la București din 1913, care a contribuit la stabilirea granițelor Greciei moderne.

„Într-adevăr, există anumite reguli, în primul rând pentru greci, dar și pentru toți prietenii care vin în Grecia. Aceste reguli sunt făcute să ne ajute să ne păstrăm moștenirea culturală, să putem proteja copiii mici care vin în Grecia, dar și pe aceia din Grecia. Puteți veni în Grecia și chiar dacă respectați aceste reguli, o să petreceți foarte bine. Voi descrie o imagine care s-a întipărit în mintea noastră și în sufletul nostru. Vedem cu cât respect și cu câtă iubire prietenii noștri români vin la bisericile din Grecia. Ei arată un respect deosebit față de lăcașurile noastre de cult. Când venim pe aceste pământuri aducem recunoștința eternă a poporului grec către poporul român pentru că de pe aceste meleaguri a pornit revoluția pentru eliberarea neamului nostru. De asemenea, ne bucurăm că ne aflăm în această clădire istorică care aparține Camerei de Comerț și Industrie a României, co-organizator al evenimentului, pentru că aici a fost semnat acordul de la București din 1913 care a trasat granițele Greciei moderne”, a declarat Konstantinos Gkioulekas.

Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate în timpul evenimentului „Cooperare regională strategică în sud-estul Europei”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București împreună cu Ambasada Republicii Elene la București.

Delegația greacă prezentă la București, condusă de el, este formată din peste o sută de persoane, inclusiv reprezentanți ai autorităților, ai mediului de afaceri, ai universităților și ai unor instituții de cercetare din Grecia și România.

Regiunile din Grecia vor fi împărțite în funcție de cât de mult sunt afectate de turism. Zonele foarte populare, precum insulele Rodos, Kos, Santorini și Mykonos, vor avea reguli mai stricte pentru construcții. De exemplu, hotelurile noi din aceste insule nu vor putea avea mai mult de 100 de locuri de cazare.

În sezonul de vârf, Santorini și Mykonos sunt deja considerate foarte aglomerate. Locuitorii se plâng de ani buni de trafic dificil, lipsă de apă, chirii tot mai mari și infrastructură suprasolicitată.

În plus, regulile pentru construcții vor deveni mai dure. Noile hoteluri vor fi permise doar pe terenuri mari, în afara zonelor unde se construiește deja intens. Unele măsuri vizează protejarea patrimoniului cultural. De exemplu, în zonele arheologice, inclusiv la Acropole, va fi interzisă purtarea pantofilor cu toc subțire, pentru a nu deteriora suprafețele de marmură vechi de mii de ani.

De asemenea, atingerea exponatelor din muzee sau a obiectelor din siturile istorice va fi interzisă, pentru a le proteja. Autoritățile au înăsprit și regulile de circulație în zonele turistice, pentru a îmbunătăți siguranța și organizarea traficului.

Potrivit estimărilor Băncii Greciei, până în 2040 numărul turiștilor ar putea ajunge la 55 de milioane, cu aproximativ 18 milioane mai mult decât în prezent. În același timp, veniturile din turism ar urma să crească până la 36 de miliarde de euro, cu 14 miliarde mai mult decât în 2024.