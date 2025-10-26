„Am participat alături de familie la sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. O construcţie născută din visul şi credinţa multor români, care ne aminteşte cât de importante sunt răbdarea, încrederea şi speranţa atunci când clădim împreună”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Postarea președintelui Nicușor Dan a fost însoțită de o fotografie din interiorul Catedralei Naționale, în care șeful statului apare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, Aheea și Antim.

Dimineața, la sosirea familiei la Catedrala Națională, mezinul Antim a atras atenția prin dezinvoltura sa. În timp ce urca treptele Catedralei, micuțul a scăpat din mâna mamei aparatul foto, schimbând direcția pe esplanadă, dar a fost recuperat imediat, spre amuzamentul celor prezenți. Președintele a așteptat, zâmbind, ridicându-l apoi în brațe pentru a se închina și a săruta engolpionul ierarhului care i-a întâmpinat și mângâiat pe creștet.

Înainte de a intra în Catedrală, întreaga familie a salutat mulțimea de pe trepte, inclusiv micuțul Antim, ghidat de un preot aflat în apropiere.

Evenimentul a adunat aproximativ 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, marcând inaugurarea Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Slujba de sfințire a picturii a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de ierarhi, preoți și diaconi.

Construcția, începută acum 15 ani și care „bifează” multiple recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, proveniți din donații, fonduri ale Patriarhiei și fonduri publice.

La final, Patriarhul Daniel a mulțumit tuturor pentru sprijin și a îndemnat la continuarea ajutorului „prin rugăciune și dărnicie” pentru finalizarea lucrărilor, inclusiv pictura din pridvor, paraclisul și spațiile multifuncționale de la demisol.

Cei doi patriarhi și-au oferit daruri reciproce, iar Patriarhul Daniel a subliniat că Sanctitatea Sa Bartolomeu I sărbătorește astăzi și ziua numelui, Dimitrios, urându-i „ani buni, mulți și foarte fericiți”.