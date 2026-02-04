În prima reacție publică după apariția raportului Congresului american, Nicuşor Dan subliniază că România nu reprezintă tema centrală a documentului elaborat de Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților. Potrivit președintelui, pasajele care fac trimitere la situația din țara noastră apar exclusiv în contextul unei analize mai ample privind libertatea de exprimare și relația dintre autorități și platformele online.

Șeful statului precizează că raportul tratează generic problematica moderării conținutului online și a presiunilor exercitate asupra companiilor de tehnologie, iar referirile la România nu depășesc cadrul ilustrativ al acestei dezbateri. În acest sens, Nicuşor Dan atrage atenția că documentul nu formulează concluzii juridice și nu evaluează în mod oficial deciziile instituțiilor românești.

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Referirile la alegerile prezidenţiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive şi reflectă doar parţial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok”, a transmis Nicuşor Dan, într-un mesaj public.

Președintele subliniază că aceste mențiuni nu pot substitui o analiză juridică completă și nu pot fi interpretate ca o evaluare oficială a situației electorale din România.

Nicuşor Dan insistă asupra faptului că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost rezultatul unui proces juridic intern, fundamentat pe Constituție și pe evaluările instituțiilor abilitate în domeniul securității naționale. Potrivit acestuia, concluziile tehnice prezentate de TikTok în diferite contexte nu pot invalida decizia luată de autoritățile române.

În mesajul său, președintele arată că platforma TikTok însăși a recunoscut, în rapoarte publice, existența unor rețele de influență ascunsă și a unor activități coordonate de manipulare, care au presupus eliminarea a zeci de mii de conturi și interacțiuni false.

„Acestea nu reprezintă şi nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În acelaşi timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe reţele de influenţă ascunsă, a prevenit şi a eliminat zeci de mii de conturi şi interacţiuni false şi a interzis sute de conturi care imitau candidaţi la preşedinţie”, a explicat Nicuşor Dan.

Șeful statului reafirmă că hotărârea de anulare a scrutinului a fost luată pentru protejarea ordinii constituționale, în contextul unei amenințări asimetrice fără precedent.

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României”, a spus președintele.

Într-o altă secțiune a mesajului său, Nicuşor Dan detaliază temeiurile pe care s-a bazat decizia Curții Constituționale a României. Președintele arată că documentele analizate de judecătorii constituționali indicau clar denaturarea competiției electorale și vicierea gravă a campaniei.

„Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalităţii de şanse între candidaţi şi vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă şi ilegală a tehnologiilor digitale şi a inteligenţei artificiale, precum şi prin finanţarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”, a subliniat președintele României.

Totodată, Nicuşor Dan reamintește că ingerințele Federației Ruse în procesele electorale europene au fost documentate în mod repetat de instituții internaționale și guverne aliate.

„Ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv din România, au fost evidenţiate şi de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene şi Guvernului Marii Britanii. Imixtiunea malignă a Federaţiei Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democraţiile europene, demers care se derulează de mulţi ani sub forma unui veritabil război hibrid. România este o democraţie puternică, în care deciziile instituţiilor responsabile luate conform Constituţiei şi legilor în vigoare sunt şi trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparenţă, libertate de exprimare şi corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca şi angajamentul faţă de toţi aliaţii şi partenerii noştri strategici”, a declarat acesta.

Reacția lui Nicuşor Dan apare în contextul în care Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a acuzat Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România. Potrivit comisiei americane, aceste ingerințe ar fi avut loc începând cu anul 2023, prin presiuni exercitate asupra platformelor online pentru a limita discursul politic.

În documentul citat, Comisia Juridică susține că anumite documente nepublice ar ridica semne de întrebare cu privire la acuzațiile de interferență rusă care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din România, afirmații care au generat reacții la nivel diplomatic și instituțional.

În acest context tensionat, Nicuşor Dan reafirmă angajamentul României față de statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea deciziilor luate în conformitate cu Constituția, subliniind că democrația românească rămâne una solidă, ancorată în valorile și parteneriatele sale strategice.