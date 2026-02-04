Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri obiecția de neconstituționalitate formulată de Nicușor Dan cu privire la legea inițiată de deputatul Silviu Vexler. Decizia a fost anunțată de Biroul de presă al CCR.

Sesizarea fusese formulată în luna iulie 2025 și viza atât aspecte de tehnică legislativă, cât și presupuse încălcări ale unor principii constituționale.

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor religioase. Prin noile prevederi, sancțiunile aplicabile persoanelor care se dau drept preoți sau călugări sunt extinse și asupra celor care pretind, fără drept, că exercită funcții precum rabin, imam sau alte funcții religioase echivalente.

Inițiatorul a argumentat necesitatea legii prin apariția, în ultimii ani, a mai multor cazuri de falși clerici care au constituit structuri religioase nerecunoscute de lege.

În sesizarea depusă la CCR, Nicușor Dan a susținut că legea ar conține formulări vagi și ar restrânge exercițiul libertății conștiinței și al libertății de exprimare.

Printre argumente, șeful statului a arătat că actul normativ ar institui un drept exclusiv al cultelor recunoscute asupra modalităților religioase de cinstire a unor persoane canonizate, beatificate sau recunoscute ca simboluri identitare.

Aceleași tipuri de argumente au fost invocate de președinte și într-o sesizare anterioară privind legea anti-extremism, inițiată tot de Silviu Vexler, respinsă în unanimitate de CCR în iulie 2025.

Potrivit expunerii de motive, proiectul legislativ a fost realizat cu consultarea cultelor religioase, inclusiv a Biserica Ortodoxă Română. Documentația legislativă include și o adresă a Secretariatul de Stat pentru Culte, care avizează favorabil modificările propuse.

În document se precizează că, în urma consultărilor, majoritatea cultelor au fost de acord cu modificarea articolului 23 alineatul 4 din Legea 489/2006, considerând necesară clarificarea interdicției exercitării fără drept a funcțiilor clericale și monahale.

Prin respingerea sesizării, Curtea Constituțională a confirmat că legea respectă Constituția României și poate intra în vigoare. Actul normativ rămâne astfel aplicabil, iar sancțiunile extinse pentru exercitarea fără drept a funcțiilor religioase vor fi puse în practică în forma adoptată de Parlament.