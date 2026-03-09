Președintele României, Nicușor Dan, a reamintit faptul că Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, marcată anual pe 9 martie, amintește de curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist, transformând suferința în cel mai înalt act de demnitate. El a subliniat că eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au demonstrat că spiritul uman poate rămâne liber chiar și în spatele zidurilor închisorilor.

„Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, marcată în fiecare an pe 9 martie, ne amintește despre curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist, transformând suferința în cel mai înalt act de demnitate. Eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor. Avem datoria civică și morală de a proteja adevărul despre trecut, nu doar ca un gest de respect și recunoștință pentru cei care au îndurat orori teribile în temnițe, ci și pentru a înțelege cât de vulnerabilă este libertatea și cât de repede poate fi pierdută atunci când la putere se instaurează o dictatură. Închisorile regimului totalitar nu sunt doar puncte însângerate pe o hartă a durerii, ci locuri unde Securitatea a încercat, sistematic, distrugerea conștiinței românești. Nu a reușit pentru că semenii noștri au rezistat în fața terorii și au refuzat compromisul. Pentru tinerele generații, comunismul poate părea o simplă pagină îndepărtată de istorie. Tocmai de aceea este important să păstrăm vie memoria celor care au trecut prin închisorile sistemului pentru că nu au renunțat la convingerile lor. Libertatea și drepturile fundamentale pe care astăzi le considerăm firești se sprijină și pe jertfa acestor oameni care, chiar și în cele mai grele condiții, au ales să nu cedeze și să își păstreze demnitatea și valorile nealterate. Fie ca amintirea martirilor anticomuniști să ne fie călăuză, iar curajul lor să rămână pentru totdeauna temelia de neclintit pe care societatea noastră liberă va prospera”, este mesajul postat de șeful statului.

Ziua deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989 este marcată în fiecare an pe 9 martie. Această zi a fost oficial declarată prin lege, adoptată de Parlamentul României în 2011, și promulgată de președintele de atunci, Traian Băsescu.

Legea prevede că ziua de 9 martie trebuie comemorată prin evenimente organizate de Parlament, Președinte, Guvern și autoritățile locale, iar fondurile necesare pot veni atât de la bugetul central, cât și de la bugetele locale.

Ziua de 9 martie coincide cu pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din calendarul creștin-ortodox și este dedicată memoriei sutelor de mii de români — bărbați, femei și copii — închiși în penitenciare sau trimiși în lagăre de muncă forțată în timpul dictaturii comuniste. Acești oameni au îndurat suferințe grele și au rămas credincioși valorilor lor de libertate, credință și demnitate națională, valori care trebuie protejate chiar și astăzi.

Patriarhia Română a subliniat că această zi amintește în special de luptătorii care și-au mărturisit credința ortodoxă în fața regimului comunist ateu, unii dintre ei suferind în închisori și lagăre, iar unii chiar pierzându-și viața. În fiecare an, pe 9 martie, avem datoria morală să ne amintim de sacrificiile acestor oameni și să păstrăm vie memoria lor.

Evenimentele comemorative includ ceremonii religioase și militare, depuneri de coroane și jerbe de flori. De exemplu, pe 9 martie 2025, SSRML a organizat manifestări la Monumentul Național „Aripi” din București și la Monumentul Luptătorilor din Rezistența Anticomunistă din Brașov, pentru a onora memoria celor care au luptat împotriva regimului totalitar comunist.