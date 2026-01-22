Președintele Nicușor Dan a spus că invitarea României în Consiliul Păcii nu este o decizie simplă. El a explicat că este vorba despre un document care implică statul român în probleme internaționale și că trebuie să se facă o analiză atentă.

La Bruxelles, el a fost întrebat despre propunerea președintelui SUA, Donald Trump, ca România să intre în Consiliul pentru Pace. Dan a spus că vor discuta mai în detaliu toate aspectele și a explicat că este nevoie să se analizeze ce drepturi și obligații ar aduce acest document și cum se compară cu alte tratate internaționale, cum ar fi Carta ONU, la care România este deja parte.

Trump a semnat, împreună cu alți lideri, documentele de înființare a „Consiliului Păcii” miercuri, la finalul unui eveniment de la Davos.

„O să discutăm după, mai în detaliu, toate lucrurile astea. Vă daţi seama că nu e vorba de o chestiune simplă, e vorba de o cartă care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile şi obligaţiile care ar rezulta din această cartă cu toate celelalte carte, carta ONU, de exemplu, la care România este parte”, a afirmat șeful statului.

Dan a declarat că, după criticile președintelui Ucrainei la adresa liderilor europeni, cel mai important este dialogul și că, pentru moment, România se află într-o poziție de echilibru.

La sosirea la reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles, el a fost întrebat despre declarațiile critice ale președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Dan a spus că, deși declarațiile publice sunt importante pentru opinia publică, ceea ce contează cel mai mult este dialogul și menținerea unui echilibru. De asemenea, Zelenski a criticat răspunsul slab al Uniunii Europene legat de Groenlanda și a cerut o abordare serioasă a securității arctice, oferind totodată experiența Ucrainei în acest domeniu.

„Bineînţeles că dumneavoastră media sunteţi foarte importanţi şi declaraţiile publice sunt, de asemenea, importante pentru opinia publică. Important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru”, a zis șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a spus că scenariul unirii cu Republica Moldova ar fi posibil doar dacă o majoritate în Moldova ar dori acest lucru, dar că, în prezent, nu se află în această situație. La sosirea la Consiliul European informal, el a fost întrebat dacă România este pregătită să ia în serios această unire și a răspuns că acest lucru depinde de voința majorității din Moldova și că, pentru moment, nu suntem acolo.

„În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment, nu suntem acolo”, a punctat șeful statului.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat că unirea cu România ar fi o modalitate de a asigura țării că va rămâne parte a lumii libere și va trăi în pace, mai ales în contextul actual internațional și regional. Ea a adăugat că nu a discutat subiectul unirii cu liderii europeni și că țara se va concentra pe aderarea la UE, deoarece momentan nu există o opinie publică favorabilă unirii în rândul cetățenilor moldoveni.