ASF pregătește modificări pentru fondurile de pensii. George Moț avertizează asupra unor efecte controversate

Fondurile de pensii se află în centrul unei dezbateri după o propunere a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind modificarea modului de calcul al gradului de risc. Consultantul financiar George Moț susține că schimbarea ar conduce la situația în care acțiunile ar fi considerate mai sigure decât anumite obligațiuni, fonduri de investiții sau ETF-uri. Specialistul afirmă că problema semnalată de industria pensiilor private este reală, însă soluția propusă de autoritate nu ar aborda cauza de fond. În acest context, el a prezentat o alternativă pe care o consideră mai logică și mai ușor de justificat din perspectiva managementului riscului.

Fondurile de pensii ar urma să fie afectate de o modificare a modului de calcul al gradului de risc, prin majorarea ponderii la risc pentru acțiuni de la 25% la 30%, potrivit explicațiilor oferite de George Moț.

Consultantul financiar, care afirmă că este autorul metodologiei de calcul al gradului de risc utilizată în sistemul pensiilor private, susține că această schimbare transmite un semnal contradictoriu din punct de vedere al principiilor investiționale.

„Acțiunile sunt mai sigure decât obligațiunile și fondurile de investiții. Dacă această afirmație ar apărea într-un examen de finanțe sau într-un curs de management al riscului, probabil ar fi considerată greșită. Cu toate acestea, o modificare propusă de ASF pentru fondurile de pensii ajunge exact la această concluzie”, a scris George Moț.

Acesta explică faptul că ponderea la risc reflectă nivelul de siguranță atribuit diferitelor categorii de active. La un capăt al scalei se află activele considerate cele mai riscante, iar la celălalt activele considerate cele mai sigure, precum titlurile de stat. În opinia sa, creșterea ponderii pentru acțiuni la 30% ar conduce la clasificarea acestora drept mai sigure decât anumite obligațiuni, fonduri de investiții sau ETF-uri, care ar rămâne la o pondere de 25%.

„Este normal ca o acțiune individuală să fie considerată mai sigură decât un fond de investiții diversificat? Sau decât anumite categorii de obligațiuni? În opinia mea, problema este reală. Soluția propusă însă nu rezolvă cauza, ci încearcă să ocolească regulile de management al riscului prin redefinirea lor”, a mai transmis consultantul.

Potrivit explicațiilor prezentate de George Moț, argumentul principal invocat pentru modificare este legat de efectele pe care regulile actuale le au în perioadele de creștere accelerată a piețelor bursiere.

Acesta arată că reprezentanții sectorului pensiilor private susțin că actuala formulă de calcul poate genera efecte pro-ciclice și poate obliga administratorii să reducă expunerea pe acțiuni tocmai în perioadele în care acestea se apreciază puternic.

„Poate genera efecte pro-ciclice, determinând reducerea expunerilor pe acțiuni în perioade de creștere a pieței”, este argumentul invocat de industrie, potrivit consultantului.

George Moț afirmă însă că vânzările de acțiuni realizate de-a lungul timpului nu au fost determinate exclusiv de gradul de risc, ci și de limita de expunere de 5% pe emitent. În opinia sa, dacă problema este generată de mai multe constrângeri de reglementare, modificarea unei singure componente nu rezolvă situația.

Specialistul susține că rolul gradului de risc este acela de a măsura nivelul de risc asumat de fonduri și că o apreciere rapidă a prețului acțiunilor nu înseamnă automat că acestea au devenit mai sigure.

„Este o aberație să spui că acțiunile sunt mai sigure decât fondurile de investiții sau obligațiunile, doar pentru că le-a crescut prețul mai repede. De altfel, din punct de vedere al riscului, înseamnă chiar contrariul: volatilitate mai mare și implicit risc mai mare. Soluția nu este să îți furi singur căciula și să ignori realitatea”, a declarat acesta.

În locul schimbării ponderilor atribuite diferitelor clase de active, George Moț propune revizuirea limitelor în care sunt încadrate fondurile în funcție de gradul de risc.

Potrivit acestuia, actualele praguri sunt neschimbate din anul 2011 și nu mai reflectă dimensiunea actuală a activelor administrate și condițiile din piețele financiare.

În prezent, fondurile cu risc scăzut trebuie să înregistreze un grad de risc sub 10%, cele cu risc mediu între 10% și 25%, iar fondurile cu risc ridicat între 25% și 50%.

Consultantul propune eliminarea limitei inferioare și majorarea limitelor superioare, astfel încât fondurile cu risc scăzut să poată avea un grad de risc de până la 20%, cele cu risc mediu până la 35%, iar fondurile cu risc ridicat până la 60%.

În argumentația sa, acesta susține că o asemenea soluție ar trata toate clasele de active în mod egal, ar oferi administratorilor mai multă flexibilitate în perioade de volatilitate și ar permite investiții mai ample în active cu potențial mai mare de câștig.

„Aceste limite ar trebui actualizate și relaxate, pentru a permite fondurilor de pensii o ajustare mai facilă în perioade de volatilitate ale oricăror active. Nu să rescrii după cum îți convine reguli clare ale managementului riscului investițional, în care consideri acțiunile mai sigure decât fondurile și obligațiunile. Lucru despre care orice student la ASE și orice investitor începător știe că este o afirmație aberantă”, a afirmat George Moț.

Acesta a precizat că a transmis o invitație la dialog către ASF pentru discutarea subiectului și susține că o soluție și mai eficientă pe termen lung ar fi implementarea modelului „life-cycle”, prevăzut deja în legislație, dar pentru care normele de aplicare nu au fost încă adoptate.