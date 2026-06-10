Românii care contribuie cel mai mult la Pilonul 3 de pensii. Nu mai vor să depindă exclusiv de stat: Reprezintă peste 27% din totalul participanților

George Moț, specialist în pensii private, a publicat o analiză referitoare la profilul participanților la Pilonul 3 de pensii facultative, concluzionând că cea mai reprezentativă categorie este formată din femei cu vârsta de peste 45 de ani.

Potrivit explicațiilor publicate de acesta pe Facebook, primele trei categorii ca pondere în funcție de vârstă și gen sunt reprezentate de femei. Aceste categorii însumează peste 27% din totalul participanților la Pilonul 3. Din punct de vedere al vârstei, participantele se încadrează în intervalul 45-59 de ani, iar cea mai numeroasă categorie este cea a femeilor cu vârste între 50 și 54 de ani.

În ceea ce privește bărbații, cei mai mulți participanți la pensiile facultative se regăsesc tot în intervalul de vârstă 45-59 de ani. Aceștia reprezintă puțin peste 24% din totalul participanților. Diferența față de femei este că cea mai mare categorie de vârstă în cazul bărbaților este cea cuprinsă între 45 și 49 de ani.

„Cele mai mari 3 categorii de vârstă și gen ale participanților la Pilon 3 sunt reprezentate de doamne. Acestea reprezintă peste 27% din totalul participanților la Pilonul 3. Ca vârstă se situează între 45-59 ani, cea mai reprezentativă categorie fiind 50-54 ani. Și în cazul bărbaților, la fel ca în cazul doamnelor, cei mai numeroși participanți au între 45-59 ani, care însumează puțin peste 24 de procente din totalul participanților. Diferența este că în cazul domnilor, cea mai mare categorie de vârstă este de 45-49 ani”, a scris acesta pe Facebook.

George Moț subliniază că mai mult de jumătate dintre participanții la Pilonul 3, respectiv 51,79%, au vârste cuprinse între 45 și 59 de ani.

Specialistul consideră că aceste date pot sugera faptul că în această perioadă a vieții oamenii încep să conștientizeze mai puternic necesitatea unor surse suplimentare de venit pentru perioada pensionării și faptul că nu se pot baza exclusiv pe sistemul public de pensii.

Totuși, el precizează că statisticile pe categorii de vârstă includ toți participanții care au aderat la fondurile de pensii facultative în ultimii 19 ani, nu doar persoanele care s-au înscris recent.

„Este de remarcat că mai mult de jumătate (51,79%) din participanți au între 45-59 ani. Să fie aceasta vârsta la care începem să conștientizăm că nu trebuie să ne bazăm doar pe stat atunci când vine vorba de asigurarea unui trai liniștit la bătrânețe? De fapt, gruparea pe categorii de vârstă cuprinde nu doar participanții noi, ci toți participanții care au aderat în ultimii 19 ani. Și cu toate că stau de vorbă cu mulți tineri interesați de Pilonul 3, nu știu câți dintre ei aleg până la urmă să și adere la un fond de pensii facultative. Tocmai de aceea am rugat-o pe Denisa Visan sa-mi spună din experiența proprie, care este profilul participantului care alege o pensie facultativă în 2026? Denisa are 28 de ani și conduce o echipă la fel tânără care consiliază clienții celui mai mare administrator de pensii facultative și spune că se bucură foarte mult când vede tineri care din proprie initiativa se gândesc la pensie si chiar acționează în acest sens. Pe de altă parte, când analizează profilul clienților pe care i-a avut anul acesta, vârsta medie este de peste 40 ani, majoritatea fiind bărbați. Și în timp ce experiența Denisei este atât reală cât și relevantă, nu înseamnă că este reprezentativă pentru toată piața. Așa că, dacă ești agent de marketing împărtășește cu noi din experiența proprie și spune-ne în comentarii care este profilul participantului pe care l-ai remarcat la clienții tăi care aleg Pilonul 3”, a mai scris specialistul.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a încuraja tinerii să analizeze și să aleagă pensiile facultative ca instrument de suplimentare a veniturilor la pensionare.

George Moț consideră că una dintre măsurile care ar putea contribui la acest obiectiv este actualizarea deducerilor fiscale pentru contribuțiile la Pilonul 3. El atrage atenția că aceste deduceri au rămas la același nivel din anul 2009, fapt care a limitat valoarea contribuțiilor realizate de participanți.

Totodată, specialistul propune implementarea automată a sistemului life-cycle, un mecanism care urmărește maximizarea randamentelor în condiții de risc controlat. În opinia sa, deducerile fiscale ar încuraja majorarea contribuțiilor, în timp ce mecanismul life-cycle ar contribui la creșterea valorii pensiei obținute la retragerea din activitate.

„Personal, cred că autoritățile ar trebui să încurajeze mai mult tinerii în explorarea și alegerea pensiilor facultative ca mod de a-și suplimenta veniturile la pensionare. Și un prim pas ar fi actualizarea deducerilor fiscale la plata contribuției, care sunt la același nivel din 2009 și care au plafonat contribuțiile plătite de participanți. Și implementarea life-cycle automat pentru maximizarea profitului în condiții de risc controlat. Deducerile încurajează creșterea contribuțiilor participanților, iar life cycle maximizează valoarea pensiei”, a conchis George Moț.

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