Bani în plus pentru pensionari. Milioane de vârstnici vor beneficia de o majorare de la 1 iulie 2026

În Germania, aproximativ 21 de milioane de pensionari vor beneficia de o majorare a pensiilor începând cu 1 iulie 2026, în urma unei decizii a guvernului federal. Ajustarea va aduce o creștere de 4,24%, ceea ce înseamnă venituri mai mari pentru toți cei care depind de sistemul public de pensii.

Concret, valoarea unui punct de pensie va crește de la 40,79 euro la 42,52 euro. Această modificare va fi resimțită direct de cei aproximativ 21,5 milioane de pensionari din Germania, care vor primi sume mai mari în conturile lor lunare.

Aceasta nu este o situație izolată, deoarece pentru a patra oară în ultimii cinci ani, ajustările pensiilor depășesc pragul de 4%. Este o tendință pe care, cu un deceniu în urmă, puțini o anticipau.

Motivul principal al creșterii este evoluția salariilor brute. Sistemul german de pensii este construit astfel încât pensiile să urmeze dinamica veniturilor din economie. Cu alte cuvinte, atunci când salariile cresc, cresc automat și pensiile, conform mecanismului legal în vigoare.

Calculul pensiei în Germania se bazează pe un sistem de puncte. Fiecare an de muncă aduce puncte de pensie, calculate în funcție de raportul dintre venitul individual și salariul mediu național. Dacă o persoană câștigă exact salariul mediu, primește un punct complet pentru acel an, iar dacă venitul este mai mic, punctele sunt proporțional reduse.

La momentul pensionării, totalul punctelor acumulate este înmulțit cu valoarea curentă a punctului de pensie, care va fi de 42,52 euro în urma noii ajustări, rezultând astfel pensia lunară.

Cu cât o persoană a lucrat mai mulți ani și a avut venituri mai apropiate sau peste media națională, cu atât pensia finală este mai mare. De exemplu, pentru o pensie standard, bazată pe 45 de ani de muncă și venituri medii, această creștere va aduce un plus de 77,85 euro pe lună.

Un alt element important al reformei este menținerea nivelului pensiilor la 48%. Acest indicator arată raportul dintre pensia unui pensionar care a lucrat 45 de ani la salariul mediu și salariul mediu actual din economie.

Prin Pachetul de pensii 2025, guvernul federal a decis prelungirea garanției acestui prag până în 2031. Astfel, niciun pensionar nu va primi mai puțin de 48% din salariul mediu, indiferent de evoluțiile demografice sau economice.

Totuși, acest prag este privit și ca o posibilă provocare pe termen lung. Pe fondul îmbătrânirii populației și al scăderii numărului de angajați activi care contribuie la sistem, economiștii avertizează că menținerea acestui nivel ar putea deveni tot mai dificilă din punct de vedere financiar.

Ministrul federal al Muncii și Afacerilor Sociale, Bärbel Bas, a subliniat că majorarea pensiilor este o veste bună pentru pensionari și reflectă creșterea salariilor din economie. Ea a explicat că sistemul de pensii german funcționează pe principiul corelării directe cu prosperitatea populației active, astfel încât pensionarii să beneficieze de evoluția economică.

Totodată, oficialul a evidențiat că pensiile decente reprezintă o chestiune de echitate pentru cei care au muncit întreaga viață și că stabilitatea sistemului este o prioritate, mai ales în contextul incertitudinilor actuale. Guvernul federal consideră că menținerea pragului de 48% este esențială pentru garantarea unei pensii adecvate pentru cetățenii Germaniei.