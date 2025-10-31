Asociația CFA România a transmis un document de tip amicus curiae Curții Constituționale, prin care își exprimă disponibilitatea de a furniza expertiză tehnică și analize economice privind legea plății pensiilor private.

Inițiativa vine în contextul în care CCR urmează să se pronunțe asupra actului normativ adoptat recent de Parlament, dar contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de parlamentari ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Asociația a subliniat că oferă sprijin gratuit pentru evaluarea impactului economic al reglementărilor, cu scopul de a contribui la o decizie fundamentată și echilibrată.

„Asociația CFA România a depus la Curtea Constituțională un memoriu de tip amicus curiae, prin care își anunță disponibilitatea de a furniza Curții elemente de analiză economică și financiară relevante pentru aprecierea constituționalității Legii privind plata pensiilor private”, se arată într-un comunicat transmis de organizație.

Într-un demers similar, Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la începutul săptămânii un document de același tip, semnalând importanța stabilității legislative în domeniul pensiilor private. Cele două organizații reamintesc rolul esențial pe care îl joacă aceste fonduri în asigurarea sustenabilității sistemului de pensii.

CFA România reunește profesioniști certificați internațional în domeniul financiar, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst®, una dintre cele mai recunoscute acreditări globale. Asociația are ca obiectiv promovarea standardelor ridicate de etică, educație și excelență profesională în sectorul financiar românesc.

Reprezentanții CFA România consideră că pensiile private sunt, prin definiție, instrumente de economisire pe termen lung, diferite fundamental de depozitele bancare sau conturile de economii. Acestea au o finalitate socială clară – aceea de a asigura venituri regulate după retragerea din activitate.

„Considerăm că acest subiect este deosebit de important pentru societatea românească. Asociația noastră a realizat, de-a lungul timpului, mai multe studii privind sistemul de pensii din România, cu obiectivul de a atrage atenția asupra necesității dezvoltării unui sistem de pensii private viabile, în contextul posibilelor probleme de sustenabilitate ale Pilonului I, cauzate de evoluțiile demografice viitoare”, a declarat Adrian Codirlașu, președinte al Asociației CFA România.

Specialiștii argumentează că plata pensiilor private sub formă de tranșe periodice reprezintă esența conceptului de „pensie”, oferind stabilitate financiară beneficiarilor.

„Fondurile de pensii private din România, atât Pilonul II, cât și Pilonul III, nu pot fi echivalate cu depozite bancare, conturi de economii sau alte vehicule investiționale cu lichiditate crescută. Scopul exclusiv al acestor fonduri este acela de a asigura un venit recurent după pensionare, și nu de a permite retragerea imediată a întregii sume acumulate”, au transmis reprezentanții asociației.

Aceștia fac trimitere și la principiile formulate în cadrul studiului internațional „Sistemul Ideal de Pensii”, elaborat de compania Mercer pentru CFA Institute. Conform acestuia, beneficiile acordate în anii de pensie ar trebui să se concentreze pe furnizarea de venituri lunare, însă sistemul trebuie să mențină un grad de flexibilitate care să permită retrageri parțiale fără a compromite sustenabilitatea financiară.

„Asociația CFA România consideră că limitarea posibilității de retragere integrală a activului acumulat reprezintă o caracteristică de reglementare esențială, menită să asigure îndeplinirea scopului unui sistem de pensii: furnizarea unor venituri periodice, predictibile și sustenabile pe termen lung pentru beneficiari”, arată aceeași sursă.

Curtea Constituțională a României a stabilit data de 5 noiembrie pentru dezbaterea celor două sesizări formulate împotriva proiectului de lege privind plata pensiilor private. Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, pe 15 octombrie.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, pe 16 octombrie, să trimită proiectul către CCR, invocând aspecte de neconstituționalitate. În paralel, parlamentarii AUR au depus propria sesizare, argumentând că modificările impuse afectează dreptul la proprietate asupra economiilor acumulate în conturile de pensii. Judecătorii Curții urmează să decidă dacă legea poate fi promulgată în forma actuală sau trebuie returnată Parlamentului pentru corecturi.

Potrivit textului adoptat, plata sumelor din Pilonul 2 nu va mai putea fi făcută integral la momentul pensionării, cu excepția cazurilor speciale. Beneficiarii vor putea retrage cel mult 30% din sumă dintr-o singură tranșă, iar restul va fi eșalonat pe minimum opt ani. Totuși, persoanele care suferă de boli grave, cum ar fi cancerul, vor avea dreptul de a încasa întreaga sumă acumulată.

În prezent, legislația permite retragerea totală a fondurilor sau plata acestora în 60 de rate, pe o perioadă de cinci ani. Modificările propuse extind durata de plată, dar și flexibilitatea privind procentul disponibil pentru retragere unică.

Legea analizată de Curtea Constituțională este considerată una dintre componentele esențiale ale reformei sistemului de pensii, inclusă în angajamentele României pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul oficial asumat pentru finalizarea reformelor este sfârșitul anului 2026.

Proiectul a fost introdus în Parlament în luna august, după ce OECD a solicitat României să reglementeze clar modul de plată al pensiilor private. De la înființarea fondurilor de pensii în 2008, legea trebuia adoptată încă din 2011, însă procesul legislativ a fost amânat de mai multe ori.

În prezent, peste 8,3 milioane de români sunt înscriși în sistemul Pilonului 2, iar aproximativ 4,5 milioane contribuie constant, direcționând 4,75% din venitul brut către conturile administrate privat.

Decizia CCR va stabili nu doar validitatea constituțională a legii, ci și direcția pe termen lung a sistemului de economisire pentru pensii, un domeniu care influențează direct securitatea financiară a viitorilor pensionari din România.