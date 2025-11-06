Casa Județeană de Pensii Bihor a informat că, începând cu 18 noiembrie 2025, instituția a primit pentru seria 17 un total de 183 de bilete de tratament balnear, distribuite între mai multe stațiuni astfel: Sovata – 3 bilete, Herculane – 6, Călimănești – 6, Covasna – 6, Felix – 29, 1 Mai – 59, Mangalia – 4, Moneasa – 15, Neptun – 4, Ocna Șugatag – 7, Olănești – 2, Ținca – 18, Turda – 2, Vatra Dornei – 6, Căciulata – 10 și Tășnad – 6.

Biletele pot fi ridicate de la sediul instituției în intervalele orare stabilite, de luni până joi între 8:00 și 14:00 și vineri între 8:00 și 12:00, iar ultima zi de ridicare este 11 noiembrie 2025. Redistribuirea biletelor neutilizate va avea loc pe 12 noiembrie 2025, începând cu ora 8:00.

Conform Ordinului nr. 118/13.02.2025 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, pot beneficia de bilete persoanele care depun cererea tip, biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau specialist și alte documente, după caz.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care beneficiază de asistent personal sau indemnizație pentru însoțitor și pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizația de însoțitor pot folosi biletele doar însoțiți, cu excepția situațiilor în care, pe propria răspundere, declară că se pot descurca singuri pe perioada sejurului, ținând cont că bazele de tratament funcționează în regim hotelier și nu spitalicesc.

Biletele se eliberează titularului personal sau unei persoane desemnate prin procură autentificată, iar situațiile cererilor aprobate și neaprobate pentru seria 17 pot fi consultate pe site-ul instituției.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) spune că pentru a beneficia de un bilet de tratament, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

Să aibă domiciliul sau reședința în România. Să prezinte o afecțiune medicală care necesită tratament balnear, confirmată de un program individual de reabilitare și o recomandare medicală (de la medicul de familie sau medicul specialist). Să se încadreze în numărul de locuri alocate și contractate de CNPP în limita fondurilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat. Să nu fi beneficiat de un astfel de bilet în cursul aceluiași an calendaristic (de regulă, se acordă un singur bilet pe an)

Procedura implică depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul, împreună cu documentele justificative (act de identitate, talon de pensie/adeverință de salariat, recomandare medicală).