Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare jucător și antrenor român de fotbal s-a stins în jurul orei 10:40 dimineața, iar vestea dispariției sale a îndoliat întreaga țară.

Sandu Boc, apropiatul lui Emerich Ienei, a confirmat informația pentru Gazeta Sporturilor.

Este o pierdere uriașă pentru fotbalul românesc: Emeric Ienei, cunoscut drept „nea Imi”, a fost antrenorul care a condus Steaua spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986. În ultimii ani ai vieții, el s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate.

În ultimele zile de viață, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe precum UTA Arad, Steaua București și turca Kayserispor.

Regretatul antrenor a fost creatorul uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc. În primăvara anului 1986, Ienei a condus Steaua spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, având în echipă jucători legendari precum Helmuth Duckadam, Marius Lăcătuș și László Bölöni.

Pe 7 mai 1986, Steaua București, condusă de Emeric Ienei, a cucerit Cupa Campionilor Europeni, după ce a înfruntat Barcelona în finala disputată la Sevilla.

După 120 de minute, scorul a rămas 0-0, iar la loviturile de departajare, românii s-au impus cu 2-0, grație transformărilor lui Marius Lăcătuș și Gabi Balint. În acea seară, portarul Stelei, Helmuth Duckadam, a apărat toate cele patru penaltyuri ale jucătorilor catalani, performanță care l-a introdus în Cartea Recordurilor și rămâne neegalată până astăzi.

Emeric Ienei a fost și selecționer al echipei naționale a României, conducând „tricolorii” la turneul final al Cupei Mondiale din Italia 1990 și la Euro 2000, reușind de fiecare dată să califice România din faza grupelor. În cariera sa ca sportiv și antrenor la Steaua, Ienei a deținut și funcția de cadru militar, fiind avansat în urmă cu câțiva ani la gradul de general de brigadă (o stea), în rezervă.

Măcinat de probleme de sănătate, cu dureri la picioare și o inimă tot mai slăbită, uneori pierzându-se în amintiri, Emeric Ienei a trăit discret și liniștit în ultimii ani la Oradea, orașul pe care îl iubea profund.

Situația i s-a complicat și mai mult după decesul soției sale, fosta mare scrimeră Ileana Gyulai, campioană mondială în 1969 și dublă medaliată cu bronz la Olimpiadele de la Mexico 1968 și Munchen 1972, care a murit în 2021 la vârsta de 75 de ani. Cei doi erau adesea văzuți făcând plimbări scurte prin apropierea casei, el sprijinindu-se de o cârjă.

Anterior, Emeric Ienei fusese căsătorit cu actrița Vasilica Tăstaman, alături de care a avut doi copii, Călin și Cristina. În ultima perioadă, tehnicianul a continuat să iasă destul de des din casă, ajutat fie de un însoțitor, fie de fostul internațional Alexandru Boc, care i-a rămas foarte apropiat.